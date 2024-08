Ribaltone Milan per lo scudetto: “Un grande centrocampista”

Il Milan è al lavoro per costruire una rosa all’altezza delle aspettative e per lottare seriamente per lo scudetto: ecco l’ultima idea.

Finalmente il mercato in entrata del Milan sembra essersi sbloccato definitivamente. Dopo tante voci e titubanze, i tifosi rossoneri possono accogliere i primi colpi che rinforzeranno la rosa a disposizione di Paulo Fonseca, tecnico che ha chiesto qualità e freschezza come primissime caratteristiche dei nuovi arrivati.

L’intenzione del club, in particolare di Zlatan Ibrahimovic che sta gestendo il settore tecnico su indicazione del patron Gerry Cardinale, è quella di colmare il gap con l’Inter. Lo scorso anno i rivali nerazzurri hanno vinto lo Scudetto con netto anticipo, superando negli scontri diretti proprio il Milan, che si è attestato al secondo posto ma con ritardo abissale dalla prima posizione in classifica.

Per cercare di ridurre le distanze serviranno idee di calcio nuove e offensive, una rosa competitiva e per l’appunto qualche rinforzo in più per dare maggiori chance di rotazione a Fonseca. Proprio in tal senso, arriva l’indiscrezione sul colpaccio che potrebbe ribaltare gli equilibri e trasformare finalmente il Milan in una rivale accreditata per il titolo.

Il giornalista è sicuro: il colpo che colmerà il gap tra Milan e Inter

A parlare di questo innesto che potrà rimettere in carreggiata il Milan è stato Fabio Ravezzani, noto giornalista dell’area milanese e direttore generale del Gruppo Mediapason. È conosciuto dal grande pubblico per essere anche conduttore di alcuni programmi sportivi molto seguiti nelle reti private del nord Italia.

Ravezzani, storicamente tifoso interista, ha voluto dire la sua sul mercato del Milan e sulla ricerca di rinforzi adeguati. A suo parere, il club rossonero dovrà attuare principalmente una mossa per provare a colmare il gap con i rivali cittadini: “Per il Milan è arrivato il momento del salto di qualità. Ha sostituito Giroud con Morata (un cambio alla pari) e Pavlovic dovrebbe rinforzare la difesa, anche se è tutto da scoprire nel nostro campionato. La vera differenza per essere più forti deve farla un grande centrocampista“.

Dunque il colpo per puntare veramente allo Scudetto dovrà essere in mezzo al campo, un mediano di qualità che possa dare qualcosa in più rispetto agli attuali titolari a disposizione di Fonseca. Effettivamente manca da troppo tempo al Milan un calciatore simile a Franck Kessie, il tuttofare ivoriano che fu protagonista dell’ultimo tricolore nel 2022.

Ultimamente si parla speso di Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco e della nazionale francese. Ma anche di un calciatore ben diverso e di qualità come Lazar Samardzic dell’Udinese. Nomi che potrebbero dare qualcosa in più alla mediana rossonera.