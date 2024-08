Abraham-Milan, scambio con la Roma: tutti i dettagli

Il club rossonero vuole assicurarsi l’attaccante inglese: contatti in corso per trovare un accordo con la Roma, che ha fissato le sue condizioni.

Dopo aver comprato Alvaro Morata, il Milan intende prendere anche un altro centravanti. Il piano è quello di dare a Paulo Fonseca un numero 9 prima della fine della sessione estiva del calciomercato.

L’allenatore portoghese ha già indicato il suo gradimento per Tammy Abraham, in uscita dalla Roma. Ha caratteristiche che si possono ben sposare con le sue idee di calcio e potrebbe essere una valida alternativa a Morata. Non sono due attaccanti uguali, proprio per questo Fonseca vorrebbe avere qualità diverse da sfruttare a seconda del tipo di partita.

Abraham, il punto sulla trattativa Milan-Roma

Abraham ha fatto sapere da tempo che il Milan è una prima scelta per il suo futuro, infatti ha accantonato altre richieste che gli sono arrivate in queste settimane. Ad esempio, quelle di Everton e West Ham. A Milano ritroverebbe Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, che ha già conosciuto bene ai tempi del Chelsea. Non dovrebbe avere grossi problemi di ambientamento a Milanello.

Neppure lo stipendio dovrebbe rappresentare un problema. Oggi l’inglese classe 1997 percepisce circa 4,5 milioni di euro netti a stagione e ha un contratto fino a giugno 2026 con la Roma. L’ingaggio a Milano potrebbe essere leggermente più basso (sui 4 milioni), ma con una scadenza contrattuale che probabilmente verrebbe fissata a giugno 2028.

Il Milan ha provato a chiedere Abraham in prestito con diritto di riscatto, però il tentativo è stato respinto in modo netto. Forse inserendo l’obbligo di acquisto del cartellino sarebbe stato diverso, ma comunque l’idea della Roma è quella di incassare 25 milioni. Questo è il prezzo fissato per vendere il centravanti inglese.

Nella capitale non scartano neppure la possibilità di poter accettare l’inserimento di una contropartita tecnica nell’operazione. Il Milan ha provato a offrire Luka Jovic, i giallorossi non gradiscono il serbo e preferiscono Noah Okafor oppure Alexis Saelemaekers. Se i piani di Fonseca per lo svizzero non sono ancora totalmente chiari, visto che solo da pochi giorni si è aggregato alla squadra, invece il belga sta convincendo il nuovo allenatore. In questo momento sembra difficile una sua partenza.

In ogni caso, col passare dei giorni potrebbe diventare più semplice imbastire questo affare. C’è la volontà di Abraham di vestire la maglia rossonera e c’è la necessità della Roma di cederlo, considerati anche gli investimenti fatti in questa sessione estiva del calciomercato e dunque l’esigenza di sistemare il bilancio. Bisogna trovare la giusta quadra per finalizzare l’operazione.