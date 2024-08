“E’ milanista, vuole i rossoneri”, annuncio che fa felici i tifosi

Milan costretto a intervenire immediatamente sul mercato per due situazioni impreviste. Ecco chi potrebbe arrivare subito in rossonero

Una tournée di amichevoli negli Usa molto positiva, finora, per il nuovo Milan di Paulo Fonseca che ha sconfitto sia il Manchester City (3-2) che il Real Madrid (1-0) nei match disputati a New York e Chicago.

Due partite che, nonostante le tante assenze sia tra le fila dei rossoneri che degli avversari, hanno lasciato indicazioni incoraggianti per Fonseca, specie per le prestazioni di alcuni calciatori (Chukwueze, Saelemakers e Liberali su tutti) che hanno rappresentato una piacevole sorpresa per i tifosi rossoneri, ora in attesa di ulteriori rinforzi dal mercato.

Trasferta negli Usa nella quale però non sono mancate anche brutte notizie per il Milan. L’infortunio al ginocchio di Alessandro Florenzi contro il City terrà, di fatto, fuori l’esterno rossonero per l’intera stagione. Grave anche il ko di Marco Sportiello che è stato operato alla mano sinistra per la lesione completa del tendine estensore del secondo dito. Un infortunio scaturito per un incidente fortuito in cui è incappato il portiere nell’albergo di New York che ha ospitato i rossoneri.

Milan in cerca del sostituto di Sportiello, le ultime

Lo stop forzato di Sportiello (ne avrà per almeno tre mesi) impone al Milan la ricerca di un suo sostituto per il ruolo di secondo portiere. Due, al momento, i principali candidati ovvero Simone Scuffet del Cagliari e Andrea Consigli, portiere del Sassuolo retrocesso in Serie B.

Già da inizio settimana, il Milan ha intensificato i contatti per Scuffet che i rossoneri vorrebbero prendere in prestito con diritto di riscatto. Il Cagliari ha aperto alla possibilità di una cessione ma la richiesta dell’obbligo di riscatto a due milioni pare non sia stata accettata, al momento, dal Milan.

Nelle ultime ore è stato proposto al Milan anche Andrea Consigli. A 37 anni e con il contratto in scadenza con il Sassuolo nel 2025, l’investimento sull’esperto portiere neroverde sarebbe senz’altro meno oneroso per il Milan. Al momento non c’è una trattativa tra i due club. Tuttavia, c’è chi suggerisce alla dirigenza rossonera di puntare proprio su Consigli e per un motivo ben preciso.

Della situazione portieri in casa Milan, ha parlato Giuseppe Accardi in un’intervista a Tuttomercatoweb. “Scuffet e Consigli sono due ottimi portieri – ha spiegato il noto procuratore – ma punterei più sul secondo per età e perché è milanista.” Consigli, intanto, ha rifiutato la proposta di ingaggio del Monza che cerca un secondo portiere da affiancare al sostituto di De Gregorio. Svanito Keylor Navas, Galliani potrebbe puntare su Rui Patricio in uscita dalla Roma.