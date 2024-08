Florenzi operato, stop lunghissimo: il Milan sta per prendere il sostituto

Alessandro Florenzi si è operato, lo stop sarà lunghissimo e il Milan si cautela prendendo il sostituto: le ultime

A volte gli infortuni possono cambiare in un attimo i piani di un club. Ed è ciò che è successo al Milan con il problema al ginocchio avuto da Alessandro Florenzi, che sarà costretto a saltare praticamente l’intera stagione.

Un durissimo colpo per i rossoneri e per il giocatore, che affronterà l’ultimo anno di contratto da infortunato. Classe ’91, il terzino ex Roma dovrà affrontare un lungo percorso di riabilitazione, la buona notizia è che l’operazione al crociato è perfettamente riuscita.

Ne ha dato notizia il Milan attraverso un comunicato ufficiale: “Alessandro Florenzi è stato operato oggi in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco laterale del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni presso l’Ospedale Galeazzi S. Ambrogio di Milano, è perfettamente riuscito. Dopo qualche giorno di convalescenza, Alessandro inizierà da subito la riabilitazione”.

Non si hanno ancora dei tempi certi sul suo recupero, ma verosimilmente Florenzi non tornerà prima della Primavera 2025. Il Milan, quindi, deve subito pensare a chiudere la trattativa per Emerson Royal dal Tottenham. Gli ultimi aggiornamenti portano una ventata di ottimismo.

Milan, con Florenzi out si punta a chiudere Emerson Royal

Sembra in dirittura d’arrivo la trattativa che porterà Emerson Royal a vestire la maglia del Milan. Il terzino brasiliano sarà il terzo colpo del mercato del club rossonero dopo Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic. I negoziati sono andati per le lunghe, ma Emerson ha insistito affinché tutto andasse a buon fine e il Tottenham, inoltre, vuole approfittare della cessione per monetizzare.

Emerson Royal al Milan dovrebbe costare circa 16 milioni di euro, bonus compresi. I tifosi dei rossoneri hanno criticato questo colpo fin dall’inizio, visto che ritengono non ritengono un terzino brasiliano un top del ruolo, che ha faticato a imporsi da titolare nel Barcellona prima e nel Tottenham poi.

Ma il Milan ragiona per step, sa bene che il nuovo gioco portato da Fonseca può essere utile a Emerson Royal di sviluppare ancor di più le sue doti in fase offensiva. In più, va chiarita la situazione di Davide Calabria. Il capitano è in scadenza 2025 e per il momento non c’è l’accordo per il rinnovo. Il fatto di avere la fascia destra coperta può aiutare il club ad affrontare la trattativa con più serenità.