Milan, decisione storica per il calcio femminile: policy a tutela della maternità

Il Milan ha annunciato ufficialmente una policy a tutela della maternità: una decisione storica per tutto il calcio femminile

Il Milan è il primo club europeo a garantire una policy a tutela della maternità per le proprie tesserate. Lo ha annunciato lo stesso club sul proprio sito ufficiale con un comunicato. Una decisione storica che può cambiare di molto la vita delle calciatrici. Un passo decisivo per la tutela dei diritti delle donne, calciatrici e membri degli staff, nel proprio percorso di vita.

Nel proprio comunicato, il Milan ha preso in esame uno studio della FIFPRO Global Employment Report del 2017, che affermava che il 47% delle calciatrici avrebbe lasciato il calcio per poter iniziare una famiglia. Con la policy avviata dal club rossonero, la speranza è che questo non si ripeta e che altre società del calcio proseguano su questa scia.

Il Milan, come si legge nel comunicato, garantirà: “Il rinnovo automatico con prolungamento di un altro anno alle medesime condizioni economiche per le tesserate, in caso di scadenza contrattuale nella stagione sportiva in cui è iniziata la gravidanza. Assistenza alla cura dei figli nelle ore in cui l’atleta è impegnata nell’attività sportiva e supporto per voli, alloggi e altre spese di viaggio per i figli della tesserata che ha condotto la gravidanza o è responsabile unico del minore, insieme ad un accompagnatore”.

Milan a tutela per le calciatrici: le parole di Furlani

Il Milan nel comunicato ha anche specificato che per la policy ha coinvolto le calciatrici della Primavera e della prima squadra, al fine di garantire al massimo il loro coinvolgimento nell’ottica di una condivisione sempre più ampia. Le calciatrici rossonere potranno anche beneficiare di “tutele in ambito di protezione nel corso della gravidanza, remunerazione obbligatoria e rientro in attività”. Inoltre, il club rossonero metterà a disposizione i propri specialisti.

Sono arrivate anche le parole di Furlani in merito: “Siamo orgogliosi di presentare un nuovo progetto che testimonia ancora una volta l’attenzione del Milan per tutta la famiglia rossonera. Questo nuovo passo dev’essere una nuova motivazione di crescita e di sviluppo del club, diventando un modello da seguire a livello nazionale e internazionale”.

Insomma, il Milan ha ancora una volta dimostrato il suo coinvolgimento diretto in tematiche molto delicate, che spesso generano tantissime discussioni – talvolta ridicole – a livello internazionale. Il segnale è fortissimo e vedremo se altri club seguiranno l’esempio dei rossoneri.