Milan, salta la cessione? Ne stanno prendendo un altro

Può saltare la cessione per il Milan, visto che il club interessato sta puntando su un altro giocatore: questo complica i piani

Il Milan sa bene di dover concludere al più presto le operazioni di mercato per essere pronti il prossimo 17 agosto. La sfida al Torino si avvicina, i ragazzi di Paulo Fonseca esordiranno per la prima di campionato a San Siro. Avere tutti i colpi già in squadra è necessario per l’allenatore portoghese e lo sviluppo del suo gioco.

Certo, sarà anche importante concludere le cessioni di chi non rientra più nei piani del Milan. Ed è per questo che si sta lavorando all’uscita di Malick Thiaw, finito seriamente nel mirino del Newcastle. L’arrivo di Strahinja Pavlovic mette tanto pepe nel reparto difensivo, una concorrenza folta che non può essere ignorata.

Fikayo Tomori è un giocatore imprescindibile e il leader della difesa, c’è Gabbia e anche Kalulu. Chi ha più mercato è Thiaw, sembrava vicino il suo passaggio in Premier League, il Milan attendeva l’offerta giusta dal Newcastle che, tuttavia, potrebbe non arrivare mai. Questo perché il Newcastle ha in mente di chiudere per un altro difensore, un profilo molto apprezzato da Eddie Howe.

Milan, Guehi fa saltare Thiaw al Newcastle? La situazione

Secondo quanto riferito da ‘The Athletic’, il Newcastle ha avviato i contatti con il Crystal Palace per Marc Guehi. Eddie Howe aveva già dichiarato che l’obiettivo principale del mercato dei Magpies fosse l’acquisto di un difensore destro capace di giocare anche sul centro-sinistra.

Il Crystal Palace considera Marc Guehi un giocatore fondamentale, che tra l’altro è cresciuto tantissimo negli ultimi anni anche con l’esperienza nella Nazionale inglese. C’è un problema da considerare: il Newcastle deve stare attento al fair play finanziaro, perché in caso di spese pazze potrebbe essere sanzionato con dei punti di penalizzazione.

Dunque, Guehi è il primo obiettivo del Newcastle, ma si concretizzerebbe soltanto se il Crystal Palace farà una valutazione normale e non folle. Tra l’altro, gli agenti del difensore inglese sono gli stessi di Malick Thiaw. Il Milan osserva interessato la situazione ed è consapevole del fatto che il tedesco potrebbe rimanere a Milanello.

Una vera e propria beffa, perché il Milan deve far posto ai nuovi acquisti nella lista della Serie A e della Champions League. Dunque, la speranza è che il Newcastle molli Guehi per puntare di nuovo su Thiaw, per il quale il club rossonero chiede 40 milioni.