“Vieni al Milan”, clamoroso su Instagram: l’indizio è chiarissimo

L’indizio sui social è chiarissimo e può dare una svolta al calciomercato del Milan: messaggio al grande obiettivo dei rossoneri

Il Milan può chiudere un altro colpo nelle prossime ore. C’è Emerson Royal che attende soltanto l’accordo tra il club rossonero e il Tottenham prima di volare in Italia per le visite mediche e la firma. Ciò che i tifosi rossoneri attendono di sapere è chi sarà il centrocampista per Paulo Fonseca.

Il prescelto sembra essere Youssouf Fofana, finito nel mirino del Milan da diverse settimane. Tuttavia, il Monaco chiede almeno 35 milioni di euro. Una cifra che il club rossonero non è disposto a spendere. Già in condizioni normali Furlani e Moncada tentano di prendere giocatori a un prezzo inferiore, ancor di più quando c’è da considerare la scadenza del contratto il 30 giugno 2025.

Fofana è stato cercato anche da alcuni club di Premier League, soprattutto il West Ham. Julen Lopetegui dopo esser stato scaricato dal Milan per le proteste dei tifosi, ha tentato lo ‘scherzetto’ offrendo al Monaco i famosi 35 milioni. Ma il centrocampista francese ha rifiutato: vuole giocare la Champions League con il Milan. E dunque si tratta alla ricerca di un accordo che può arrivare nei prossimi giorni.

L’indizio social per Fofana: “Vieni al Milan”

L’ultimo siparietto sui social ha coinvolto proprio Youssouf Fofana che ha risposto a un commento di Moussa Diaby. Il centrocampista dell’Al-Ittihad ha commentato un post scrivendo: “Vieni al Milan campione”, con l’aggiunta dell’emoji di una risata, due cuori e il fuoco. Non si è fatta attendere la risposta di Fofana: “Se sei tu a chiederlo fratello mio”, con l’emoji delle risate.

La trattativa sta andando avanti e questo siparietto dimostra tutta la voglia di Fofana di vestire la maglia del Milan. L’ultima offerta del club rossonero al Monaco è di 20 milioni di euro, più il 10% della futura rivendita. Una cifra che può sbloccare la situazione che altrimenti andrebbe in una fase di stallo.

Il Monaco, però, ha già acquistato il sostituto di Fofana, ovvero Camara dal Metz. E questo è un altro segnale verso la buona riuscita della trattativa. Il Milan poi dovrà lavorare sulle uscite, con Adli e Bennacer che sono i principali indiziati ad andar via. Il club rossonero dovrà cedere almeno un giocatore per una questione di liste: si è infatti raggiunto il limite in Serie A, mentre in Champions Fonseca ha addirittura un giocatore in più.