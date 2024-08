El Nacional – 80 milioni per Leao: ci pensa Mendes

Adesso Rafael Leao può finire davvero per lasciare il Milan: 80 milioni per l’addio, lo scenario estivo è clamoroso

Il calciomercato estivo sta per vivere la sua fase più calda, con poco meno di un mese a disposizione dei club per chiudere gli ultimi colpi. Il Milan, dopo aver annunciato ufficialmente Pavlovic, potrebbe stringere la presa su un nuovo centravanti: il profilo di Tammy Abraham è sempre il preferito di mister Fonseca.

L’attaccante della Roma può diventare un’occasione di fine estate, con il Milan che punta al risparmio per portare il nazionale inglese in quel di Milanello. Chi sembrerebbe un punto fisso del Milan del futuro, almeno stando alle recenti dichiarazioni, è Rafael Leao. Presto diventerà padre di due gemelli e la sua vita, nel corso degli ultimi mesi, sta cambiando. La delusione per l’avventura finita troppo presto ad Euro 2024 con il Portogallo, la voglia di rivalsa con la casacca rossonera visto l’ultimo deludente anno con Pioli in panchina. Un allenatore a cui Rafa si è detto legato, a cui deve molto.

Ma adesso c’è Fonseca, un lusitano come lui, che spera di poter riaccendere quella scintilla in Leao per ritrovarsi un’arma inarrestabile nell’attacco milanista. Questo il presente, questi i fatti. Ma intanto dalla Spagna sta avanzando una possibilità che non può non spaventare i tifosi del ‘Diavolo’ a meno di quattro settimane dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Rafael Leao lontano da Milanello, dietro l’incredibile indiscrezione la regia astuta e certosina di Jorge Mendes: così può davvero salutare i rossoneri.

È Leao il piano B: offerta super dal top club

‘ElNacional.cat’ riferisce come il Barcellona sia fortemente intenzionato a stringere la presa su Nico Williams. L’attaccante dell’Athletic Bilbao sarebbe però, secondo le ultime indiscrezioni, propenso a rinnovare il contratto con la società spagnola. E così Laporta, non del tutto convinto da altri nomi – Luis Diaz su tutti – avrebbe intenzione di andare sul sicuro e provare a portare in blaugrana Rafael Leao.

Un’operazione pazzesca che potrebbe prosciugare le riserve economiche dei catalani che dovrebbero compiere un sacrficio finanziario notevole per proporre al Milan un’offerta degna di questo nome. Ai 60 milioni di euro destinati per il cartellino di Nico Williams potrebbero venire quindi aggiunti i 40 che ad oggi sarebbero destinati per la firma di Dani Olmo. Hansi Flick è un grande estimatore di Leao e sarebbe d’accordissimo sul puntare sull’ala portoghese. Joan Laporta sa che questo tipo di operazione convincerebbe tutti i tifosi e per questo con una cifra vicina agli 80 milioni di euro proverebbe a strapparlo al Milan.

D’altro campo intermediario dell’operazione potrebbe essere Jorge Mendes, uno degli agenti sportivi più potenti e influenti al mondo che stando alla fonte non vedrebbe l’ora di portare Leao a Barcellona. Laporta e Mendes hanno un rapporto di amicizia che dura da anni, un fattore tutt’altro che trascurabile nella possibile operazione Leao. La regia del portoghese per strappare al Milan il suo numero 10: il tempo, però, stringe e dovranno sbrigarsi se vogliono effettivamente avere qualche chance di riuscire in un’impresa che – sulla carta – appare titanica.