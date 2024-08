Milan, 15 milioni per l’alternativa a Fofana: è un’occasione

Il Milan potrebbe prendere un altro centrocampista al posto di Youssouf Fofana: l’alternativa costa molto meno, i dettagli

Youssouf Fofana è destinato a essere la nuova telenovela del mercato del Milan dopo l’acquisto del centravanti e del difensore. Le trattative del club rossonero sono sempre molto lunghe, si fa fatica a trovare l’accordo con le società per il chiaro diktat che si sta seguendo.

Niente spese folli, vanno acquistati giocatori forti e funzionali al gioco dell’allenatore spendendo meno del previsto. Una ricerca dell’affare che però può allungare i tempi, ma che fin qui ha portato i suoi frutti. Il Monaco per cedere Fofana chiede 35 milioni di euro.

Una cifra che il Milan non ha alcuna intenzione di spendere. Ecco perché si sta trattando, l’ultima offerta ammonta a 20 milioni di euro più il 10% della futura rivendita, considerata congrua da parte dei rossoneri visto che si tratta di un giocatore che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Il Monaco aveva accettato l’offerta del West Ham di 35 milioni, tuttavia rifiutata dal giocatore che vuole soltanto il Milan. Una prova di forza tra le parti, ma a beneficiarne potrebbe essere un’occasione sul mercato proveniente dalla Serie A. Si tratta di Sofyan Amrabat.

Milan, Amrabat è un’occasione: costa 15 milioni

Sofyan Amrabat è tornato dal prestito al Manchester United dopo una stagione ricca di alti – pochi – e bassi – molti -. E infatti il riscatto non è arrivato, i Red Devils hanno deciso di puntare su altri profili e il centrocampista marocchino è rimasto col cerino in mano. Il suo ciclo con la maglia viola è finito, serve un’altra squadra che punti su di lui e l’ultima opzione che portava al Fenerbahce si sta raffreddando.

Classe ’96, Amrabat ha sempre dimostrato di essere un giocatore di sicura affidabilità e l’esperienza in Premier League gli ha fatto bene dal punto di vista tecnico e mentale. Anche lui come Fofana ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, ma costa ‘soltanto’ 15 milioni di euro.

Una cifra perfettamente in linea con i parametri del Milan, alla ricerca di un perno del centrocampo capace di abbinare alla perfezione qualità e quantità. Amrabat è questo, in Serie A lo conoscono tutti e prima del Manchester United era stato cercato dal Napoli e dalla Juventus, e attenzionato proprio dal Milan. Si tratta di un’occasione molto interessante che il club rossonero potrebbe sfruttare se si complicasse ulteriormente la trattativa per Fofana.