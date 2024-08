Milan senza freni, nuovo affare in Premier League

Sprint del Milan sul mercato, tante operazioni in vista per i rossoneri: affari targati Premier League per il Diavolo

Come diverse altre squadre nel corso di questo mercato, il Milan non ha vissuto una sessione di trattative agevole e lo stato dell’arte è che la situazione economica non permette chissà quanti investimenti a fondo perduto. Occorre pesare sul bilancino con notevole attenzione tutte le mosse, di fatto all’inizio di agosto molti club importanti, in Italia e all’estero, devono ancora effettuare acquisti fondamentali. Ma per il Diavolo è ora di accelerare.

Paulo Fonseca sta lavorando bene sul campo e promette di mostrare una squadra che possa avere un gioco arioso e intrigante. Ma il tecnico portoghese necessita di rinforzi. Dopo Morata, è stata la volta di Pavlovic, ma non può bastare. Il Milan attende altri ritocchi alla propria rosa, per poter definirsi al completo e per puntare in alto sia in Italia che in Europa.

Motivo per il quale, a due settimane dal via del campionato, i rossoneri saranno sicuramente protagonisti nei prossimi giorni con una serie di operazioni a ripetizione. Uno dei fronti più caldi per il Milan è quello che porta in Premier League.

In entrata, i rossoneri spingono per Emerson Royal. Alzata oltre i 15 milioni di euro l’offerta per il laterale del Tottenham, la sensazione è che si possa chiudere presto. Il mercato del Milan, del resto, beneficerà di alcune cessioni importanti e la prima potrebbe essere quella di Thiaw al Newcastle, che non è ancora definita, anche se la trattativa c’è. E il difensore non sarà, verosimilmente, l’unico giocatore milanista a volgere verso Oltremanica.

Milan, cessione in Inghilterra: si passa all’incasso per Adli

Attenzione anche a quanto riguarda Yacine Adli, uno dei partenti in questa sessione di mercato. Per il centrocampista francese, non c’è posto nella squadra di Fonseca.

Verdetto netto emerso dalle prime amichevoli, il tecnico portoghese ha bisogno di altro nella cerniera di metà campo con i due giocatori davanti alla difesa e dietro i tre trequartisti che devono avere caratteristiche differenti. Ecco perché l’addio sarà inevitabile e perché uno dei profili seguiti con maggiore insistenza è Fofana del Monaco.

Quanto ad Adli, si cerca di monetizzare almeno 10 milioni di euro dalla sua cessione, cifra che potrebbe arrivare da un club inglese, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’. In Premier, ad Adli gli estimatori non mancano.