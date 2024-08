Ancora niente Napoli, il Milan resta alla finestra: è ancora possibile

Il Napoli non ha chiuso l’affare e il Milan resta alla finestra: c’è un super affare ancora possibile, tutti i dettagli

La situazione che sta vivendo il Napoli è molto particolare. Il mercato è bloccato dalla mancata cessione di Victor Osimhen, fuori anche da tutte le amichevoli estive che hanno giocato i partenopei. E’ arrivata un’offerta da 80 milioni di euro da parte del Paris Saint-Germain, ritenuta non all’altezza.

La clausola che il Napoli ha inserito nel contratto di Osimhen da 130 milioni di euro si è rivelata un’arma a doppio taglio. E l’ingaggio da 10 milioni l’anno del centravanti nigeriano è troppo alto per le casse del club di De Laurentiis, che vorrebbe prendere Romelu Lukaku al suo posto.

Il centravanti belga fino a questo momento ha rifiutato tutte le offerte che sono arrivate. Ha dato parola ad Antonio Conte, vuole giocare nel Napoli, ma non aspetterà in eterno. E’ un giocatore che al Milan è sempre interessato, anche quando l’anno scorso finì nel mirino di Juventus e Inter. Poi è andato alla Roma in prestito, il Chelsea vuole cederlo a titolo definitivo, il Milan cerca un centravanti e potrebbe pensare di affondare in colpo.

Il Milan può beffare il Napoli per Lukaku

Al netto del fatto che Lukaku abbia già accettato il Napoli, il Milan può inserirsi prepotentemente nella trattativa. Paulo Fonseca ha espressamente richiesto un centravanti, tant’è vero che il club rossonero è interessato a Tammy Abraham. Ma è chiaro che le cose possono cambiare se il Napoli non dovesse chiudere subito per Lukaku.

Il belga non può aspettare in eterno, ha già rifiutato una ricca offerta dall’Aston Villa – dove poteva giocare la Champions League – e si è promesso a Conte, il miglior allenatore che abbia mai avuto. Tuttavia, dipenderà dalla cessione di Osimhen che a questo punto può avvenire anche negli ultimi giorni di mercato.

Proprio a fine mercato c’è la possibile che il Milan possa inserirsi. A quel punto avrebbe anche parecchio ‘potere’ con il Chelsea per strappare un prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che invece la Roma ha rifiutato per Abraham, per il quale c’è una valutazione di circa 25 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo.

Non resta che attendere per capire come finirà un intrigo di mercato che si potrebbe infittire sempre di più. Le mancate offerte per Osimhen possono danneggiare il Napoli e dare vantaggi al Milan.