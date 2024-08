Fonseca non ha dubbi, lo ha chiesto alla dirigenza: lo vuole al Milan

Il Milan si sta muovendo con forza sul calciomercato, ma Paulo Fonseca ha una richiesta ben precisa per i rossoneri: l’ha già detto alla dirigenza

Una grande società come il Milan non ha bisogno solo di una passerella di big in grado di riportare il club rossonero alle vittorie. Anzi, bisogna lavorare con i tempi giusti al presente e al futuro del club, garantendosi costantemente talenti in grado di dare prospettiva alla società, in termini tecnici ed economici.

Un allenatore come Paulo Fonseca è decisamente adatto a farlo. Già in passato, ha dimostrato a più riprese di saper lavorare con un parco giocatori dall’età media piuttosto bassa e valorizzando le loro qualità sul campo. Vuole farlo anche a Milano, e già ora tra le scelte che ha da fare c’è quella relativa il futuro di Mattia Liberali.

Parliamo di un super talento di soli 17 anni, di cui si sta parlando molto negli ultimi giorni per ciò che sta riuscendo a fare nel pre campionato. Non a caso, il nuovo allenatore della prima squadra ha deciso di tenerlo in gruppo per tutte le amichevoli estive e lui ha impressionato contro il Real Madrid, mettendo a segno un grande assist e andando molto vicino anche al gol.

Il Milan decide il futuro di Liberali: Fonseca ha già la sua idea

Parliamo di un trequartista dalla grande tecnica, in grado di smistare il gioco, vedere assist e farsi trovare pronto anche in zona rete. Non a caso, negli ultimi giorni anche il Barcellona ha messo gli occhi su di lui, convinto che possa essere un talento in grado di inserirsi al meglio anche nell’impalcatura di gioco dei blaugrana.

Il Milan non ci sente e ha tutta l’intenzione di strutturare al meglio possibile il suo percorso di crescita, forte anche di un contratto che lo lega al ragazzo fino a giugno 2026. Già quest’estate, però, i rossoneri sono al bivio tra un cessione in prestito e la permanenza a Milanello, senza garanzie di avere minutaggio.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Fonseca si starebbe convincendo che la cosa migliore sarebbe comunque mantenerlo a disposizione del Milan. Al massimo, andrebbe a rinforzare il Milan Futuro, se non dovesse trovare spazio in prima squadra. In effetti, l’allenatore gode di grande abbondanza sulla trequarti, ma sarebbe la dimostrazione di credere molto in un talento enorme, anche se ancora da sgrezzare.