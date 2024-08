Niang cambia di nuovo maglia: colpo in Serie A

Nuova avventura in Serie A per l’ex Milan M’Baye Niang: ecco dove potrebbe giocare l’attaccante nella prossima stagione

C’è ancora spazio in Serie A per M’Baye Niang. L’ex attaccante rossonero, tornato protagonista nel nostro campionato lo scorso anno, riportato in Italia dall’Empoli, attualmente è uno degli svincolati di lusso del panorama internazionale. Nonostante sei mesi, se non positivi, quanto meno non negativi con la maglia dei toscani, il centravanti franco-senegalese non è stato confermato dal club azzurro, e al momento è alla ricerca di una nuova squadra, possibilmente nella massima serie italiana, campionato in cui ha dimostrato di poter ancora dire la propria.

E pensare che fino a non molti anni fa Niang era considerato una promessa del calcio mondiale. Un attaccante che, con la maglia del Milan, ma anche del Genoa e del Torino, aveva più volte dimostrato di avere il potenziale per fare la differenza in Serie A. Protagonista di alcune ottime stagioni anche in Ligue 1 con la maglia del Rennes, negli ultimi anni ha vissuto però non poche difficoltà con la maglia del Bordeaux e dell’Auxerre. Difficoltà che lo hanno portato ad accettare un’avventura lontana dalla Francia, in Turchia.

Nell’ultima stagione ha dimostrato comunque di poter ancora fare la differenza. Tra Adana Dermispor ed Empoli, ha infatti messo a referto 14 gol, contribuendo in maniera decisiva anche alla salvezza degli azzurri. Anche per questo motivo la sua mancata conferma è stata una brutta sorpresa per il franco-senegalese, che potrebbe però consolarsi grazie all’interessamento di due neopromosse in Serie A.

Niang torna in Serie A: corsa a due per l’ex attaccante del Milan

Se il Como di Cesc Fabregas vola altissimo e sembra interessato a profili dal curriculum ancora più ricco rispetto a quello dell’ex attaccante rossonero, sono le altre due squadre approdate in Serie A nell’ultima stagione ad aver espresso il proprio interesse per il centravanti svincolato dall’Empoli.

Parma e Venezia stanno infatti cercando profili di esperienza in grado di rinforzare le rispettive rose, seppur con non poche difficoltà. E un profilo come quello dell’ex milanista, calciatore di classe e talento, potrebbe essere l’ideale per dare peso a squadre che in questo momento non propongono in attacco elementi con tante presenze nella massima serie.

Resta da capire se le due squadre avranno la forza economica per riuscire a convincere l’attaccante senegalese. Intervistato da MilanNews.it, in questi giorni lo stesso Niang ha infatti dichiarato di essere in questo momento in attesa della proposta giusta tra le tante che gli sarebbero già arrivate.

E alcune sue parole sembrerebbero tagliare fuori dal suo futuro sia il Venezia che il Parma: “Ho molte opportunità, voglio rimettermi in gioco in un progetto che possa portarmi a vincere qualcosa“. Dichiarazioni che escluderebbero, di fatto, tutte le piste italiane, o almeno quelle che porterebbero a squadre che avranno, come obiettivo massimo, la conquista di una salvezza tranquilla. Perché Niang a quanto pare ha ancora grandi ambizioni e dal suo futuro vuole qualcosa di più.