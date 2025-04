Paratici ha già individuato l’obiettivo: il difensore arriva dalla rivale

Manca ancora la nomina ufficiale ma Fabio Paratici ha già iniziato a lavorare come nuovo direttore sportivo del Milan ed ha individuato il primo obiettivo per la difesa.

La scelta ormai è stata fatta: Fabio Paratici sarà il prossimo direttore sportivo del Milan. In attesa di scontare la squalifica, l’ex Juventus inizierà il suo percorso come nuovo dirigente rossonero andando a lavorare per costruire una rosa vincente.

Fabio Paratici sta iniziando a studiare la rosa e l’organico a disposizione a Milanello provando ad individuare quali siano i reparti da ritoccare maggiormente e quali colpi mettere a segno. Una delle mosse sarà quella di andare a ritoccare la difesa con il pacchetto dei centrali che potrebbe cambiare in maniera sostanziale. Molto probabile che, dei quattro giocatori presenti ora in rosa ne possano restare solamente due con il nuovo direttore sportivo alla ricerca di due colpi che possano migliorare il reparto.

Calciomercato Milan, occhi su un difensore della rivale per la prossima stagione

Gli occhi di Fabio Paratici si sono posati su Sam Beukema, centrale difensivo del Bologna che sta facendo molto bene in questa stagione. Il difensore dei rossoblu si sta confermando come uno dei migliori del nostro campionato e potrebbe essere il rinforzo del Milan per la prossima annata.

Il difensore olandese, classe 1998, sta facendo addirittura meglio di quanto fatto vedere durante la scorsa stagione quando, insieme ai suoi compagni, riuscì ad ottenere la qualificazione alla Champions League. Beukema si sta mettendo in mostra come uno dei migliori difensori centrali del campionato sia per forza fisica che qualità tecniche, attirando le attenzioni di diverse big.

Juventus, Inter e Napoli hanno preso informazioni sul giocatore ma il Milan potrebbe avere una carta vincente da giocare per assicurarsi il cartellino del difensore. Il Bologna in estate vorrà riscattare il cartellino di Tommaso Pobega, passato in prestito ai rossoblu durante il calciomercato estivo. Una contropartita tecnica che potrebbe entrare nell’affare Beukema, valutato dai rossoblu circa 28 milioni di euro.

A fare spazio a Beukema nella rosa del Milan potrebbe essere Malick Thiaw con il difensore tedesco che sembra essere sempre più vicino al passaggio al Bayer Leverkusen. Il classe 2001 sembra essere pronto a tornare in patria con le ‘Aspirine’ pronte e riportarlo in Bundesliga. Verso l’addio anche Fikayo Tomori, deciso a tornare in Premier League per trovare maggiore spazio.