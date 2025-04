Milan-Fiorentina: probabili formazioni, orario, dove vederla in tv e streaming

Oggi si gioca Milan-Fiorentina a San Siro: ecco i possibili schieramenti e come guardare la partita.

Dopo la sconfitta contro il Napoli nell’ultima giornata, i rossoneri sembrano ormai condannati a non potersi qualificare alla prossima Champions League. Sono noni nella classifica della Serie A con 9 punti di ritardo dal quarto posto, troppi a 8 giornate dal termine del campionato. Difficile anche qualificarsi a un’altra competizione europea, ma è d’obbligo dare tutto per provare a rendere meno amara la stagione.

Oggi a San Siro il Milan è atteso da uno scontro diretto contro la Fiorentina, ottava con 4 punti di vantaggio. All’andata sono stati i viola di Raffaele Palladino a imporsi 2-1 nel match disputato allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La squadra di Sergio Conceicao è costretta a vincere, altrimenti le resterà solo la Coppa Italia per provare ad agguantare una qualificazione in Europa per la prossima stagione.

Serie A, le possibili scelte di Conceicao e Palladino

Per quanto riguarda la formazione, il Milan giocherà con il consueto modulo 4-2-3-1 e in difesa potrebbe esserci una novità: l’impiego di Fikayo Tomori a fianco di Malick Thiaw. L’ex Chelsea è stato provato come titolare nell’ultimo allenamento a Milanello e potrebbe toccare a lui partire dall’inizio, dopo otto panchine consecutive senza mai entrare in campo.

Il resto del reparto difensivo sarà completato dai terzini Kyle Walker e Theo Hernandez, nessuna sorpresa. A centrocampo c’è il rischio di non vedere Tijjani Reijnders, colpito da una gastroenterite che non gli ha permesso di effettuare l’ultima seduta di allenamento. Quella del nazionale olandese sarebbe un’assenza molto pesante, trattandosi di uno dei pochi giocatori che si salvano in questa stagione abbastanza negativa dei rossoneri.

Nessun dubbio sulla presenza di Youssouf Fofana in mediana, tra i più positivi del derby di Coppa Italia contro l’Inter. Se Reijnders non dovesse farcela a recuperare, con l’ex Monaco giocherebbe uno tra Warren Bondo e Yunus Musah.

Nel tridente offensivo potremmo rivedere Samuel Chukwueze esterno destro titolare: è stato provato da Conceicao nell’ultimo allenamento. In tal caso, Christian Pulisic agirebbe di nuovo da trequartista e l’altro posto andrebbe a Rafael Leao. Per il ruolo di attaccante, Tammy Abraham rimane favorito su Santiago Gimenez. Il gol all’Inter ha certamente caricato l’inglese, al quale Conceicao dovrebbe confermare la fiducia nel match contro la Fiorentina.

Nel Milan assenti Alex Jimenez per squalifica, Emerson Royal e Ruben Loftus Cheek per problemi fisici. Nella Fiorentina, invece, mancheranno Robin Gosens e Andrea Colpani.

MILAN-FIORENTINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori (Gabbia), Thiaw, Hernandez; Bondo (Musah), Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham (Gimenez).

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic (Comuzzo), Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Dalle ore 20:45 il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in diretta streaming su DAZN, Sky Go e NOW.