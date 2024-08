Sorpasso a sorpresa: Berardi pronto a firmare in Serie A

Il futuro di Domenico Berardi è in ballo nel calciomercato estivo: l’esterno d’attacco potrebbe presto firmare un nuovo contratto in Serie A

Le ultime stagioni di Serie A hanno avuto come grande protagonista Domenico Berardi. Il fantasista italiano è stato uno dei più continui per gol e assist, in relazione a partite e minuti giocati. Non può essere un caso se, dopo diversi anni, il Sassuolo è tornato in Serie B proprio in concomitanza del grave infortunio subito contro il Verona, la rottura del tendine d’Achille, una tegola che può cambiare la carriera anche dei più forti.

Il recupero della bandiera neroverde, che ha dovuto saltare anche gli Europei con l’Italia, procede ma senza lasciare spiragli di ritorno in campo nelle prossime settimane. In effetti, le ultime voci sul suo rientro non sono state così positive: si dice che possa tornare a disposizione per la fine del 2024, altri pensano che ci vorrà addirittura il 2025, ma in ogni caso è difficile pensare che lo faccia nella serie cadetta.

Diverse big di Serie A, infatti, hanno in mente di approfittare della retrocessione del Sassuolo, comunque una bottega cara, e del ko di Berardi per acquistarlo a prezzo di saldo. La sfida si accende ai vertici del massimo campionato italiano.

Berardi conteso da due big: è lotta rovente

L’attaccante calabrese è stato a più riprese accostato alla Juve di Thiago Motta, talvolta anche al Milan e soprattutto anche al Napoli. Antonio Conte dovrebbe ancora aspettarlo, ma avrebbe due bocche di fuoco impressionanti lì davanti, considerando la permanenza di Khvicha Kvaratskhelia.

In realtà, gli azzurri non sono gli unici ad aver messo gli occhi concretamente sul calciatore del Sassuolo, perché la Lazio è pronta a irrompere e anticipare tutti. I biancocelesti non stanno vivendo settimane facili tra gli addii storici, su tutti quelli di Immobile e Luis Alberto, e sostituti che non scaldano la piazza. Intanto, la contestazione contro Claudio Lotito va avanti, in un braccio di ferro sempre più difficile da risolvere.

Il nome di Berardi potrebbe riportare un po’ di entusiasmo e garantirebbe a Baroni un uomo in grado di fare male sulla trequarti offensiva e che conosce molto bene la Serie A. Non bisogna comunque scartare l’idea che alla fine il classe 1994 resti al Sassuolo: i neroverdi vogliono subito risalire e con il loro uomo simbolo da gennaio in poi sarebbe decisamente più facile.