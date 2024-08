Bufera Milan, i tifosi votano contro: furiosi per la possibile cessione

I tifosi si scatenano contro il Milan e contro Fonseca, c’è una cessione che all’ambiente rossonero non va proprio giù

Il Milan del precampionato sta avendo fin qui buoni riscontri. Pur nella necessità di considerare che si tratta di calcio d’estate e dunque da prendere con le molle, con formazioni in campo ben lontane da quelle effettive, i rossoneri hanno incassato due vittorie di prestigio in amichevole con Manchester City e Real Madrid. Dimostrando che la strada imboccata da Paulo Fonseca potrebbe essere quella giusta.

Il tecnico portoghese ha in mente una squadra che sia capace di produrre calcio offensivo a un buon ritmo, con una alternanza sapiente di scambi ravvicinati e di verticalità. I primi movimenti che si vedono sul terreno di gioco sembrano incoraggianti, poi naturalmente i riscontri che conteranno saranno quelli delle prime partite ufficiali, con un Diavolo chiamato a partire subito forte in Italia e in Europa.

Le buone prestazioni emerse fin qui nelle amichevoli prestagionali lasciano ben sperare, servirà anche un contributo dal mercato con nuovi innesti. In generale, è un Milan nel quale vedremo ancora molti cambiamenti. I soli Morata e Pavlovic come acquisti non bastano, è un Diavolo che dovrà accelerare nei prossimi giorni, anche se, nel gruppone di squadre alle spalle dell’Inter, è in questo senso in buona compagnia.

Per gli acquisti che arriveranno, dovranno ovviamente esserci altrettante cessioni. Non mancherà anche qualche uscita eccellente, ma una cessione non è vista di buon occhio dalla tifoseria.

Milan, no dei tifosi allo scambio Okafor-Abraham: commenti negativi sui social

Come alternativa a Morata in attacco, Fonseca spinge per Abraham, che potrebbe arrivare con uno scambio con Okafor. Operazione, quella tra il britannico e lo svizzero, che però non convince del tutto, anzi.

Per il calcio che ha in mente Fonseca, l’attaccante della Roma sembrerebbe essere più funzionale. Ma Okafor, nella prima stagione milanista, pur con un impiego limitato ha lasciato una discreta impressione: 6 gol in 36 presenze. Ed ecco che sui social molti tifosi rossoneri si oppongono.

Questi alcuni dei commenti apparsi su ‘X’ a commento dell’eventuale scambio di mercato: “Okafor non si tocca“, “E’ uno scambio che non ha motivo di esistere”, “Senza polemica, ma non approvo, non lo farei”, “Non vedo cosa ci sia di speciale in Abraham”, “Uno scambio che ci indebolirebbe”.