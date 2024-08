Bye bye Milan, va al Bologna: colpo a sorpresa

Il Milan potrebbe chiudere un nuovo affare con il Bologna con un giocatore pronto a salutare per mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano.

Dopo il passaggio della scorsa estate in prestito di Alexis Saelemaekers al Bologna, il Milan è pronto a chiudere un altro affare con i rossoblu, interessati ad un calciatore rossonero.

Dopo l’affare sfumato riguardante Joshua Zirkzee, Milan e Bologna tornano a lavorare ad un nuovo affare dopo quello che vide il passaggio di Saelemaekers in rossoblu esattamente un anno fa. Questa volta sono gli emiliani a bussare alla porta dei rossoneri per cercare di mettere a disposizione di Vincenzo Italiano una pedina importante in vista della stagione che sta per prendere il via. Un’operazione che permetterebbe al Milan di fare cassa e dare poi l’assalto agli ultimi obiettivi di mercato per sistemare la rosa.

Calciomercato Milan, il Bologna piomba su un rossonero

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il Bologna avrebbe messo nel mirino Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999 che potrebbe permettere ai rossoneri di fare cassa. Il centrocampista piace molto a Vincenzo Italiano che ha indicato il suo nome alla dirigenza rossoblu per andare a sistemare il reparto mediano del campo.

L’ex Torino potrebbe agire sia come trequartista che da mezzala nello scacchiere del tecnico degli emiliani, alla ricerca ancora di un sostituto di Lewis Ferguson per la prima parte di stagione. Il Milan chiede circa 15 milioni di euro per il calciatore che viene però da una stagione travagliata, avendo dovuto saltare la seconda parte di campionato per un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per circa 4 mesi.

Paulo Fonseca apprezza molto le qualità di Tommaso Pobega ed aveva chiesto la sua permanenza in rosa. Le difficili cessioni di Adli e Bennacer però stanno complicando l’opera di sfoltimento della rosa a disposizione del tecnico portoghese che potrebbe dare il suo ok alla partenza del centrocampista. Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra Bologna e Milan per capire se ci siano i margini per chiudere la trattativa.

Il cartellino di Pobega era stato inserito nella trattativa per Samardzic, centrocampista serbo che rappresenta l’autentico pallino di Fonseca. I bianconeri hanno però risposto picche, chiedendo più di 20 milioni per cedere il calciatore. Le parti potrebbero incontrarsi nuovamente dopo che il Milan avrà a disposizione un nuovo tesoretto con il Bologna che, indirettamente, potrebbe aiutare il club ad arrivare al talento classe 2002 dei bianconeri.