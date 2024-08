Dopo il no alle Olimpiadi la scelta che lascia di stucco: Sinner lo farà davvero

Colpo di scena Sinner dopo il no alle Olimpiadi: scelta clamorosa da parte dell’azzurro, ha deciso di farlo

Le vacanze sono finite per Jannik Sinner. Smaltita la tonsillite e la conseguente delusione olimpica, per Jannik è tempo di tornare a pensare solo al campo, a partire da Montreal. Con l’open del Canada comincia per l’azzurro il momento più delicato della stagione, quello con tanti punti da difendere e molto poco da poter guadagnare in classifica. Un periodo arricchito da un ulteriore impegno. A sorpresa l’azzurro ha preso una decisione clamorosa, lasciando tutti senza parole.

Due tornei sono meglio di uno. Soprattutto quando si è rimasti fermi per diverso tempo. Lo sa bene Sinner, che ha voglia di rimettersi in gioco, ha voglia di assaggiare nuovamente il campo, di tornare a colpire la palla e sentire quelle sensazioni uniche che solo un torneo di tennis sa regalare.

Anche per questo motivo ha scelto di raddoppiare i suoi impegni canadesi. Oltre a prendere parte al torneo in singolare, in cui ha da difendere il titolo conquistato a sorpresa lo scorso anno in una finale dominata con Alex de Minaur, l’azzurro ha deciso di giocare il torneo di doppio, scegliendo però un partner che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Sinner in campo anche in doppio: chi sarà il suo partner a Montreal

La decisione di Sinner può sembrare quantomeno particolare. L’azzurro giocherà sia in singolare che in doppio, ma a quanto pare non per prepararsi agli appuntamenti in Davis. Al suo fianco non ci sarà infatti nessuno dei tanti italiani iscritti al torneo di Montreal, ossia Sonego, Darderi, Arnaldi e Cobolli.

Il numero uno al mondo ha infatti deciso di unire le forze con un altro giocatore, un amico e collega con cui non aveva mai avuto il piacere di giocare. Ma nella vita c’è sempre una prima volta.

Toccherà al britannico Jack Draper, classe 2001, fare coppia per la prima volta con Sinner nel torneo di doppio del Masters 1000 di Montreal. A confermarlo sono stati gli stessi giocatori pubblicando un post insieme sui propri account social.

Una coppia inedita che proverà a sorprendere gli altri protagonisti del doppio, in un torneo che servirà a entrambi, però, soprattutto per mettere tennis nelle braccia e collezionare minuti in campo, dopo un periodo di stop più o meno forzato. Mentre Sinner non scende infatti in campo da Wimbledon, il britannico è rimasto ai box dopo il Queen’s, tornando in campo, non con molta fortuna, solo nel torneo olimpico di Parigi.