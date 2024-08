Pista abbandonata, tifosi increduli: salta un altro obiettivo per il Milan

Il Milan abbandona la pista a lungo inseguita: l’obiettivo è un altro, può arrivare un colpo a sorpresa per i rossoneri

Continuano le difficoltà sul mercato per il Milan di Paulo Fonseca. Nonostante le amichevoli estive stiano dando buoni segnali alla squadra rossonera, c’è ansia e grande attesa tra i tifosi per quei rinforzi che ancora tardano ad arrivare, dopo i colpi, comunque importanti, di Morata e Pavlovic. In molti si aspetterebbero soprattutto un colpo di livello a centrocampo. A quanto sembra però l’obiettivo numero uno della dirigenza è ormai destinato a saltare.

Non è un segreto che da diverse settimane gli uomini mercato rossoneri stiano cercando di portare a casa un colpo di grande spessore, quel Youssouf Fofana che tanto bene ha fatto nelle ultime stagioni con la maglia del Monaco. Classe 1999, il centrocampista parigino ha talento, esperienza e fisico. Tutte qualità che potrebbero alzare il livello del centrocampo a disposizione di mister Fonseca.

Il problema è che il Monaco continua a valutare il proprio gioiello ben più di quanto il Milan sarebbe disposto a spendere. I monegaschi chiedono 35 milioni, fin qui i rossoneri si sono spinti fino a 17 milioni, poco meno della metà. Troppo poco per poter pensare di trovare un accordo, ed è anche per questo che i rossoneri si starebbero guardando attorno, e avrebbero messo un altro centrocampista in grado di rappresentare un’alternativa di lusso.

Milan, Fofana si allontana: nel mirino un big della Liga

Il Milan non vuole farsi trovare impreparato. Con Fofana sempre più lontano, la dirigenza rossonera starebbe mettendo nel mirino un calciatore di altissimo profilo, protagonista in Liga nelle ultime stagioni. Un giocatore importantissimo che non potrebbe essere certo definito il classico ‘piano B’.

Dovesse saltare del tutto la pista Fofana, i rossoneri si fionderebbero con tutte le proprie forze su Johnny Cardoso, l’ennesimo calciatore americano di grande talento pronto a fare la differenza in Serie A, possibilmente accanto a quel Christian Pulisic che lo scorso anno ha fatto le fortune della formazione milanista.

Ex Internacional, al Betis Siviglia dal 2024, il centrocampista americano di origini brasiliane, classe 2001, è riuscito subito a imporsi nel calcio europeo nella scorsa stagione, dimostrando ottime doti non solo tecniche, ma anche difensive. Un ragazzo di grandi qualità e con un potenziale ancora tutto da esplorare. Il profilo ideale per una squadra come il Milan, sempre alla ricerca di giovani in grado di fare la differenza fin da subito.

Il problema, anche in questo caso, potrebbe essere il costo del cartellino. Il Betis chiede infatti per il suo gioiello almeno 30 milioni di euro. Troppi per il Milan, che si sarebbe spinto fino a 20. La sensazione, però, è che in questo caso la trattativa potrebbe comunque concludersi in maniera positiva, probabilmente con un’offerta superiore ai 20 milioni, con l’aggiunta di qualche bonus in grado di renderla più soddisfacente per gli spagnoli. E sarebbe comunque per il Milan un bel risparmio rispetto all’investimento che sarebbe stato necessario per portare a casa un giocatore già affermato come Fofana.