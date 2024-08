Affare a sorpresa in Serie A, colpo Kostic sulla fascia

La Juventus vorrebbe liberarsi di Kostic al più presto e potrebbe aver trovato il club giusto a cui vendere il nazionale serbo proprio in Serie A

Giuntoli deve continuare a sfoltire la rosa per abbassare il monte ingaggi e avere a disposizione i fondi necessari per arrivare a Koopmeiners e ad un esterno offensivo di qualità (Galeno, Adeyemi o Conceiçao).

Per sbloccare il mercato in entrata bisogna anche pensare a quello in uscita. L’imperativo per Cristiano Giuntoli è quello di piazzare gli esuberi per abbassare il monte ingaggi e le spese di ammortamento della rosa. Solo in questo modo sarà possibile accontentare le richieste dell’Atalanta per Koopmeiners, con i Percassi che continuano a chiedere almeno 60 milioni. Tra i giocatori che non dovrebbero rimanere a Torino ci sono anche Chiesa, Rugani, McKennie e Kostic.

Quest’ultimo non è considerato adeguato per ricoprire il ruolo di esterno alto nel 4-2-3-1 di Thiago Motta e visto il suo ingaggio superiore ai 3 milioni di euro netti a stagione, sarebbe il caso di venderlo. Le pretendenti fino a questo momento non si sono fatte avanti e qualche timido abboccamento c’era stato solo con dei club di Bundesliga (giocava nell’Eintracht quando la Juve l’ha preso). La Roma in Serie A aveva chiesto informazioni ma non voleva pagare per il cartellino, mentre nelle ultime ore si è avvicinata l’altra squadra della Capitale.

La Lazio pensa a Kostic: può essere lui il prossimo colpo di Lotito

La Lazio ha perso in questa sessione di mercato Felipe Anderson, oltre a Luis Alberto e Immobile, e ha bisogno di rinforzare le corsie esterne. Il gioco di Baroni passa molto da lì e la qualità nell’uno contro uno e nei cross è fondamentale. Tutto questo potrebbe essere garantito dal connazionale di Milinkovic-Savic, che gradirebbe rimanere ancora in Serie A.

Il problema principale potrebbe essere l’ingaggio di Kostic per la Lazio, ma il club di Lotito sarebbe disposto a spalmare su più anni l’accordo. A sinistra potrebbe essere una pedina molto duttile, in grado di giocare all’occorrenza anche come terzino qualora ce ne fosse bisogno.

Tra l’altro proprio i biancocelesti erano stati il primo club italiano a pensare all’ex Eintracht ai tempi di Sarri e avevano trattato con la squadra tedesca di appartenenza. Ora a distanza di 3 anni e con un altro allenatore, i loro destini potrebbero finalmente incrociarsi. Kostic-Lazio è una pista da tenere in grande considerazione.