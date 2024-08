Invitato a trovarsi una squadra, il Milan pronto a cederlo

Il Milan è al lavoro in sede di mercato per chiudere gli affari in entrata ed in uscita andando a sistemare la rosa a disposizione di Fonseca.

Sabato 17 agosto il Milan darà il via alla propria stagione con la partita casalinga contro il Torino. La dirigenza vorrebbe provare a regalare al proprio tecnico una rosa più completa possibile andando a chiudere gli ultimi colpi e cedendo quei giocatori che non rientrano nei piani del club.

Prima di andare a dare l’assalto agli ultimi obiettivi in entrata il Milan dovrà salutare quei giocatori che non rientrano nei piani. In questi giorni ci sono infatti diversi colloqui tra la dirigenza ed i calciatori per provare a trovare una soluzione e sfoltire l’organico. Saranno quindi giorni decisivi per quello che riguarda le possibili cessioni in casa rossonera con uno dei giocatori maggiormente utilizzati durante lo scorso campionato che appare destinato ai saluti.

Calciomercato Milan, siamo ai saluti: cessione ad un passo

Yacine Adli non rientra nei piani del Milan di Paulo Fonseca. Il centrocampista è infatti stato accontonato dal tecnico portoghese in occasione delle prime uscite di preparazione alla nuova stagione ed appare destinato a salutare. Il club ha comunicato al giocatore l’intenzione di cederlo, invitando a trovare una nuova squadra per il suo futuro.

L’entourage di Adli si sta quindi guardando attorno per provare a trovare una nuova destinazione al classe 2000 che era stato inserito nella lista dei cedibili già un anno fa. Attraverso gli allenamenti e buone prestazioni, il francese riuscì poi a convincere Stefano Pioli che in più di un’occasione decise di puntare su di lui nella formazione titolare. Per Adli ora non sembrano esserci margini di restare ancora al Milan e dovrà trovare una soluzione.

Il giocatore era stato inserito nella trattativa per Samardzic con l’Udinese che ha però respinto l’offerta. Fino a questo momento le uniche proposte concrete per il suo cartellino sono giunte dall’Arabia Saudita con il mediano che però ha rifiutato questa opportunità. Ci sono interessamenti da parte di alcune squadre di Premier League ma per ora nulla di concreto. La richiesta del Milan per il cartellino di Adli si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Un altro centrocampista che potrebbe salutare è Ismael Bennacer. L’algerino piace a Fonseca che sarebbe però pronto a sacrificarlo pur di arrivare a Fofana, centrocampista più fisico ritenuto fondamentale dal tecnico portoghese per costruire una diga in mezzo al campo.