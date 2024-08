L’accordo non è stato raggiunto, il Milan abbandona la trattativa

Milan attivo in sede di calciomercato su diversi fronti con i rossoneri che sono pronti ad abbandonare una trattativa.

L’inizio del campionato di Serie A si avvicina a grandi passi e la dirigenza del Milan è al lavoro per consegnare a Paulo Fonseca gli ultimi colpi necessari alla sistemazione dell’organico.

Gli acquisti di Morata e Pavlovic hanno sistemato attacco e difesa con i due che hanno preso di fatto i posti di Giroud e Kjaer, giunti alla scadenza di contratto lo scorso 30 giugno. Nelle prossime ore dovrebbe diventare ufficiale l’arrivo di Emerson Royal in rossonero con il terzino destro brasiliano pronto a salutare il Tottenham per una somma intorno ai 15 milioni di euro. Resta invece sempre molto difficile il colpo Fofana con il centrocampista francese che vuole solo i rossoneri ma c’è distanza con il Monaco.

Calciomercato Milan, rischia di saltare una trattativa: affare lontano

Sembra essere ferma la trattativa tra il Milan e Davide Calabria per quello che riguarda il rinnovo del contratto. Il terzino destro ha l’accordo in scadenza nel giugno del 2025 e, dopo i primi contatti giunti ad inizio estate, le parti avrebbero al momento accantonato la possibilità del rinnovo.

C’è distanza infatti tra quello che chiede il capitano del Milan e quello che la società propone al classe 1996. Il numero 2 sembra destinato a chiudere il campionato in scadenza di contratto con il giocatore che, dal canto suo, preferirebbe restare in rossonero dove ha sempre giocato sin dalle giovanili. Il Milan starebbe valutando anche una possibile cessione durante il mese di agosto per provare a monetizzare dalla sua partenza e non perderlo poi a costo zero tra un anno.

Fino a questo momento sono arrivati solamente dei sondaggi per il capitano dei rossoneri, in particolare dal Galatasaray. Calabria però per il momento ha accantonato l’ipotesi di un addio al Milan e vorrebbe giocarsi le sue carte per convincere Paulo Fonseca a puntare su di lui durante la stagione che sta per prendere il via.

Ormai da settimane non ci sono più contatti tra la dirigenza del Milan e l’entourage di Davide Calabria con il Milan che per il momento ha deciso di abbandonare la trattativa per il prolungamento del contratto. Non è da escludere che il discorso possa essere ripreso alla fine del 2024 con il club che farà le sue valutazioni durante la prima parte di campionato sul proprio capitano per decidere se provare ancora a trattenerlo o attendere la fine dell’accordo nel giugno del 2025.