Il Milan è stufo, nessuna nuova offerta: tifosi di sasso

Cambio di programma nel mercato del Milan: non ci saranno più offerte per un grosso obiettivo dei rossoneri, i tifosi ora attendono risposte

Manca sempre meno alla ripartenza del campionato di Serie A, la prima giornata del nuovo torneo è in programma per il 17 e il 18 di agosto. In casa Milan si deve quindi per forza accelerare sul mercato e cercare di fornire a mister Paulo Fonseca dei nuovi rinforzi dopo Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic. I tifosi rossoneri infatti vorrebbero vedere volti nuovi unirsi al gruppo della prima squadra per cercare di partire subito con il piede giusto in campionato e non perdere punti dalle rivali.

I dirigenti del Diavolo in questi giorni sono a lavoro per cercare di rafforzare la rosa di Fonseca trovando un nuovo attaccante da affiancare a Morata e un nuovo terzino destro. Per quest’ultimo obiettivo, il grande nome è quello di Emerson Royal che piace da parecchio tempo e che dovrebbe lasciare a breve il Tottenham. La grande novità in casa Milan però è rappresentata dagli obiettivi per la mediana dove è stata presa una scelta drastica che ha portato al cambio di alcuni piani per i rossoneri.

Milan, niente più rilanci per un obiettivo big del mercato

Come si apprende da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha deciso che non farà nuove offerte in sede di mercato per uno dei suoi principali obiettivi di questa sessione estiva. Si tratta di Youssouf Fofana del Monaco visto che da diverse settimane i rossoneri e i monegaschi stanno trattando per capire la fattibilità dell’operazione. Il giocatore vorrebbe trasferirsi proprio al Milan perché attratto dall’idea di indossare una maglia così importante ma ad oggi manca l’accordo tra i due club.

I rossoneri restano comunque fermi sulla loro ultima proposta da poco meno di 20 milioni di euro mentre il Monaco ha ricevuto anche una ricca offerta da circa 35 milioni proveniente dal West Ham. In casa Milan si attende quindi l’ultima risposta del Monaco che vorrebbe naturalmente vendere Fofana in Inghilterra per guadagnare di più ma la volontà del giocatore resta da decifrare.

Se dovesse saltare in maniera definitiva l’accordo tra il Milan e il Monaco, ci sarebbero però già pronte delle piste alternative come quelle che portano a Johnny Cardoso del Betis e a Manu Kone del Borussia Mönchengladbach. I tifosi rossoneri, a pochi giorni dall’inizio del campionato, aspettano quindi ancora dei rinforzi.