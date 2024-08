La decisione è drastica, non c’è più spazio al Milan: deve andare via

Il Milan ha preso una decisione e ormai non si può più tornare indietro: uno di questi due calciatori è destinato ad andare via. Non vestirà più la maglia dei rossoneri in futuro.

Zlatan Ibrahimovic sta lavorando per mettere a disposizione del tecnico Paulo Fonseca una squadra competitiva sin dalla prima giornata di campionato. I rossoneri debutteranno contro il Torino a San Siro il 17 agosto, ed entro quella data Ibra vorrebbe mettere a segno almeno un altro acquisto. Per farlo, è necessario sfoltire la rosa, lasciando partire i calciatori che non rientrano nei piani dell’ex allenatore della Roma o quelli che hanno ricevuto offerte importanti.

Il reparto che necessita di rinforzi è il centrocampo, quindi bisognerà cedere almeno un giocatore in quel ruolo prima di portare a casa un nuovo acquisto. Fonseca ha già espresso alla dirigenza tutte le sue idee su alcuni calciatori, adesso tocca a Zlatan Ibrahimovic accontentare il suo allenatore.

Proprio per questo motivo, un centrocampista del Milan potrebbe lasciare il club rossonero entro qualche giorno. I due principali indiziati sono Bennacer e Adli.

Uno tra Bennacer e Adli pronto ad andare via

Non è un mistero che Paulo Fonseca aspetti un nuovo centrocampista prima della chiusura del mercato estivo. Qualora fosse possibile, il tecnico portoghese preferirebbe avere una rosa completa già a partire dalla prima giornata di campionato, ma le trattative potrebbero andare per le lunghe, quindi Fonseca dovrà pazientare prima di abbracciare i nuovi acquisti promessi dalla dirigenza milanista. Il Milan deve cedere un centrocampista e ha deciso di mandare via uno tra Bennacer e Adli.

Bennacer è stato molto importante per il Milan di Stefano Pioli, ma sembra che Fonseca abbia intenzione di puntare su altri calciatori. Nelle ultime settimane sono arrivare alcune proposte dall’Arabia Saudita, ma il calciatore algerino non ha ancora deciso se continuare a giocare in Europa o trasferirsi in un campionato come quello arabo. L’ex calciatore dell’Empoli ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro e il Milan non ha nessuna intenzione di fare sconti a nessuno.

Anche Adli ha mercato in Arabia Saudita, il club che ha mostrato maggiore interesse per l’ex centrocampista del Bordeaux è l’Al-Shabab, squadra che ha da poco ingaggiato anche Bonaventura a parametro zero.

Il Milan chiede almeno quindici milioni di euro per liberarsi di Adli e la trattativa potrebbe decollare nelle prossime ore. Qualora i rossoneri dovessero piazzare uno tra Bennacer e Adli, proverebbero ad affondare il colpo per Fofana del Monaco.