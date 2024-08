L’ufficialità scuote il mondo Ferrari: comunicato a sorpresa

L’annuncio della Ferrari ha sorpreso tutti. I tifosi sono rimasti senza parole quando hanno letto il suo nome. Ecco il comunicato a sorpresa della scuderia di Maranello.

La stagione della Ferrari è stata piena di alti e bassi, almeno fino a questo momento. Le prestazioni della vettura sono state buone per alcune gare, Charles Leclerc ha conquistato il Gran Premio di Monaco, ma l’ultimo mese e mezzo è stato disastroso. Il calo della Ferrari è arrivato proprio quando McLaren e Mercedes hanno migliorato le proprie auto, riuscendo a battere più volte la Red Bull di Max Verstappen, ormai non più dominatore incontrastato del mondiale.

La McLaren è al secondo posto nel mondiale costruttori e punta al sorpasso entro la fine della stagione, la Mercedes sta iniziando a carburare ed ha ottenuto un paio di vittorie che fanno ben sperare. La Ferrari è la quarta forza in pista ultimamente, ma non ha nessuna intenzione di mollare. Nelle ultime ore sta facendo discutere un annuncio arrivato a sorpresa dal diretto interessato.

C’è un nuovo responsabile del reparto aerodinamica a Maranello. Con questa mossa, Vasseur spera di mettere a posto tutto ciò che non ha funzionato nelle ultime gare.

Ferrari, annunciato il nuovo ruolo

Dopo le dimissioni di Enrico Caprile dal ruolo di direttore tecnico, Fred Vasseur ha annunciato diverse novità nel corso dell’estate. Caprile è passato all’Aston Martin ed il suo ruolo è stato coperto ad interim proprio dal manager francese. La prima mossa della Ferrari ha un nome e un cognome:

Diego Tondi è il nuovo Head of Aerodynamics (responsabile dell’aerodinamica) della Ferrari. Lo ha annunciato proprio l’ingegnere attraverso il suo account ufficiale Linkedin.

Tondi era il capo dello sviluppo aerodinamico e lavora a Maranello dal 2007. Il suo primo impiego è stato nel reparto stradale, utilizzando la simulazione CDF e la galleria del vento. Nel 2008 è entrato a far parte del team di Formula 1, coprendo il ruolo di ingegnere di test in galleria nel vento. Tondi ha ricoperto questo ruolo per due anni, poi è cresciuto con il passare del tempo. Prima ha lavorato allo sviluppo della parte anteriore della monoposto, poi è diventato team leader dello stesso reparto, dirigendo diciotto persone.

A partire dal 2018, Diego Tondi ha iniziato a lavorare nel team che si occupava di sviluppare le nuove monoposto, nel 2020 è entrato nella squadra che si occupa dell’aerodinamica. Nel gennaio del 2021 è diventato Head of Aerodynamic Development e oggi è il nuovo Head of Aerodynamics della Ferrari. Questo significa che Vasseur è soddisfatto del lavoro del reparto che lavora sull’aerodinamica, segno evidente che i problemi della Ferrari devono essere cercati altrove.