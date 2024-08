Suggestione Chiesa: l’agente lo propone al Milan, tutti i dettagli

L’agente di Federico Chiesa lo propone al Milan, i dettagli di un’operazione che potrebbe decollare ad una sola condizione

La situazione che sta vivendo Federico Chiesa alla Juventus è molto particolare. Non rientra più nei piani del club bianconero, Cristiano Giuntoli si è interessato prima a Karim Adeyemi e poi a Nico Gonzalez. Thiago Motta ha dato il suo consenso alla cessione e dunque, Fali Ramadani, agente del giocatore, sta cercando una soluzione.

Il desiderio di Chiesa è quello di giocare in Premier League e infatti l’agente lo ha proposto in giro. Una soluzione che, almeno per il momento, non ha trovato seguito. Così come le soluzioni italiane, con Roma e Napoli che hanno espresso un interesse, a cui è seguita anche l’apertura della Juve su uno sconticino sul costo del cartellino, valutato sui 20-25 milioni di euro.

Nelle ultime ore, Chiesa ha postato una foto su Instagram con la maglia della Juventus e l’emoji dei colori bianco e nero. Non è esclusa la permanenza e che vada via a parametro zero, con l’Inter in agguato. In ogni caso, Ramadani si è attivato per proporlo un po’ a chiunque e tra i club rientra anche il Milan. Ma c’è un problema da risolvere.

Ramadani propone Chiesa al Milan

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Ramadani ha proposto Chiesa al Milan. I rossoneri sono intrigati dal fatto che Christian Pulisic dalla prossima stagione giocherà come sotto punta e avrebbe la possibilità di prendere un altro esterno con la cessione di Alexis Saelemaekers. Tuttavia, c’è un problema legato all’ingaggio. Il Milan non vorrebbe prendere un altro giocatore che andrebbe a guadagnare uno stipendio simile a quello di Rafael Leao.

Problemi di equilibrio nello spogliatoio, con Mike Maignan e Theo Hernandez che stanno trattando il rinnovo. Così come Davide Calabria, il capitano. Quel che è certo, è che Chiesa è una bellissima suggestione. Ma proseguirla facendola diventare trattativa vera e propria appare difficile, considerando che l’esterno offensivo della Juve chiede un ingaggio da almeno 6 milioni l’anno.

C’è tanta attesa in casa Juve di capire quale sarà il futuro di Chiesa. Di certo, il club bianconero sta sondando altri profili, in pole c’è Nico Gonzalez, che può concretizzarsi soltanto se ci fossero delle cessioni. Chiesa al Milan sarebbe un colpo che alzerebbe di parecchio il tasso tecnico della rosa, con Fonseca chiamato a valorizzare tutta la batteria di esterni.