Arriva il tesoretto per il grande colpo, finalmente si sblocca l’affare

Il Milan pronto a tornare protagonista sul mercato. Nelle casse entrano risorse fresche che il club rossonero punta a reinvestire subito.

Il Milan, nonostante le vittorie ottenute nelle amichevoli fin qui disputate e i buoni segnali lanciati dalla squadra a Paulo Fonseca, non intende fermarsi. L’obiettivo, in particolare, è quello di regalare al tecnico lusitano almeno altri 3 rinforzi: i nomi sono quelli di Lazar Samardzic, Emerson Royal e Tammy Abraham. Acquisti che il club conta di finanziare attraverso alcune operazioni in uscita, finalizzate ad incamerare risorse preziose da reinvestire subito.

Una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni, ad esempio, arriveranno dalla partenza di Yacine Adli scivolato indietro nelle gerarchie del neo allenatore rossonero. Per lui, di recente, si era fatto avanti l’Al-Shabab ma il centrocampista ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita spiegando di voler sbarcare in Premier League dove ha diversi estimatore. In lista di sbarco anche Ismael Bennacer, tentato dall’idea di accettare la corte dell’Al-Ittihad che preferirebbe spendere meno rispetto ai 50 milioni previsti dalla clausola rescissoria.

Segnato inoltre il destino di Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, esclusi dal progetto e temporaneamente assegnati alla rosa di “Milan Futuro”. La caccia volta a reperire acquirenti è scattata ma riuscire a piazzarli altrove entrambi si preannuncia complicato, alla luce delle pessime stagioni disputate in Inghilterra dai due: il terzino, ad esempio, è stato utilizzato appena 8 volte dal Fulham mentre l’ex Liverpool ha segnato una sola rete nelle 22 apparizioni totalizzate con indosso la maglia del Nottingham Forest.

Milan, arriva il tesoretto: il grande colpo si avvicina

A garantire ulteriore liquidità e quindi una maggiore potenza di fuoco economica al Milan sarà pure l’imminente trasferimento di Marco Brescianini al Napoli. I rossoneri, come noto, detengono infatti il 50% della futura rivendita del 24enne attualmente di proprietà del Frosinone. Di recente si era parlato di un forte interessamento mostrato nei suoi confronti dall’Atalanta (attivasi in vista di una possibile partenza di Teun Koopmeiners). Le interlocuzioni tra le due società, in seguito, sono però finite su un binario morto.

Ora invece, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, in pole position risultano esserci i partenopei iscrittisi alla corsa su input di Antonio Conte, che apprezza molto le qualità offensive del classe 2000. Il passaggio di Brescianini in azzurro consentirà al Milan di incassare tra i 5 e i 6 milioni. Un tesoretto prezioso, che andrà a potenziare il budget a disposizione del management coordinato dall’amministratore delegato Giorgio Furlani. Fonseca, dal canto suo, esulta. Gli acquisti dei rinforzi da lui sognati si avvicinano. La caccia all’Inter Campione d’Italia può ufficialmente partire.