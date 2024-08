Colpo in casa Chelsea, blitz Milan: Fonseca può esultare

Paulo Fonseca potrebbe avere presto a disposizione un nuovo calciatore proveniente dal Chelsea. Il mercato del Milan prosegue, per la gioia del tecnico portoghese.

Il campionato inizierà tra pochi giorni, ma molte squadre devono ancora completare le proprie rose. Come capita spesso, quasi tutte le big di Serie A inizieranno la stagione con alcuni giocatori in esubero in rosa e diversi ruoli da coprire. Manca ancora molto alla fine del mercato, ma i club fanno operazioni con oculatezza e attenderanno fino all’ultimo giorno per provare ad accontentare il proprio tecnico.

Anche il Milan deve ancora completare il mercato ed è probabile che – entro le prossime settimane – la dirigenza rossonera si attivi sul mercato per consegnare a Paulo Fonseca una squadra in grado di lottare per il titolo. Anche se l’obiettivo ufficiale è la qualificazione in Champions, quest’anno i tifosi si aspettano una stagione diversa.

L’anno scorso, infatti, la tifoseria ha contestato gli uomini di Stefano Pioli, soprattutto nelle ultime giornate di campionato, quest’anno tutti i tifosi rossoneri sperano che la musica cambi in maniera radicale. Il club rossonero potrebbe effettuare un colpo in Premier League.

Milan, movimento in difesa: scelto il sostituto di Thiaw?

Paulo Fonseca ha chiesto un rinforzo in difesa e Zlatan Ibrahimovic è al lavoro da diverse settimane per accontentarlo. In quella zona del campo è già arrivato Strahinja Pavlovic dal Salisburgo, ma l’ex allenatore della Roma vuole anche un difensore un po’ più rapido, in modo da completare il pacchetto difensivo del Milan.

Uno dei nomi più caldi è quello di Trevoh Chalobah, centrale difensivo del Chelsea, nato nel 1999. Il calciatore di origini sierraleonesi potrebbe vestire la maglia rossonera qualora dovesse partire Malick Thiaw.

Sembra che il difensore centrale tedesco non rientri nei piani di Fonseca e potrebbe trovare una nuova squadra entro la chiusura del mercato. Con i soldi incassati per Thiaw, il Milan dirotterebbe tutte le sue energie su Chalobah, in passato anche titolare con i ‘Blues’, ma l’anno scorso molto sfortunato, a causa di un infortunio che gli ha fatto saltare quasi tutta la stagione. Chalobah ha collezionato soltanto 13 presenze in Premier League l’anno scorso, dieci dal primo minuto.

Un giocatore duttile ed accostato in passato anche all’Inter, capace di giocare sia a 3 che a 4. Il Chelsea ha una rosa fin troppo ampia e la cessione del giocatore potrebbe arrivare a costi vantaggiosi verso la fine del mercato.