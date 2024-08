Contatto a sorpresa: il Milan chiude per il nuovo difensore

Secondo le ultime indiscrezioni, il club rossonero sarebbe vicino all’ingaggio del polivalente difensore: accordo imminente

La nuova stagione calcistica ormai alle porte si presenta agli occhi dei tifosi rossoneri con una certezza: è cambiato tutto. Sia nelle modalità di agire sul mercato, sia soprattutto alla guida tecnica della prima squadra. Dopo il quinquennio targato Stefano Pioli, a Milanello è arrivato un Paulo Fonseca che sembra già avere le idee molto chiare del tipo di impronta che vuole dare alla sua creatura. Il club rossonero ha però riorganizzato tutto non solo nella scelta del nuovo allenatore dei ‘grandi’.

L’entrata nell’organigramma societario di Jovan Kiroski come responsabile del neonato Milan Futuro rappresenta l’alba di un nuovo corso, di un nuovo tentativo di valorizzare le giovani risorse appena uscite dal sempre ottimo lavoro delle Giovanili.

La nuova avventura che il club meneghino ha deciso di intraprendere con il varo della nuova branca tecnica, iscritta al campionato di Serie C, necessiterà di tempo prima di far vedere i suoi frutti. Intanto però è stata avviata una nuova era sulla scorta della buona resa, in termini di talenti lanciati nel grande calcio, della pioneristica Juve Next Gen.

Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic credono molto nel progetto del Milan Futuro: una riprova è la scelta di mettere un certo Daniele Bonera alla guida del giovane roster che si confronterà nella terza lega professionistica del calcio italiano.

Milan Futuro, arriva il colpo d’esperienza: fumata bianca vicina

Il regolamento della composizione delle rose delle squadre B dei grandi club iscritti alla Serie C parla chiaro: nelle Under 23 possono giocare fino a un massimo di 4 fuori età, ma con un limite molto preciso. Ciascuno di questi quattro fuoriquota non può aver giocato più di 50 partite in Serie A. Un giusto compromesso per evitare l’ingaggio di veterani già avvezzi a palcoscenici prestigiosi nel corso della loro carriera.

Recepita tale regola, il Milan si è regolato di conseguenza. All’orizzonte, secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, ci sarebbe l’arrivo di un 33enne protagonista di una lunga gavetta nelle serie minori con la maglia, tra gli altri, di Vicenza, Venezia, Sudtirol, Foggia e Triestina.

Proprio col club alabardato starebbe parlando in queste ore Kirowski, interessato al profilo che risponde al nome di Alessandro Malomo. Difensore centrale in grado di agire anche come terzino destro o sinistro, il prodotto delle Giovanili della Roma ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2025.

“L’ AC Milan ha mostrato interesse per il difensore centrale della Triestina Alessandro Malomo, per il Milan Futuro. La richiesta del classe ’91 è di un contratto fino al 2025 con opzione per il 2026“, si legge sul profilo X del succitato giornalista. Che sostiene come la trattativa possa ritenersi già in uno stadio avanzato.