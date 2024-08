@ML – Il rinnovo di Theo e Calabria, i dettagli di Jimenez: le ultime con Mirko Calemme

Mirko Calemme, giornalista di AS, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanLive.it toccando vari temi, tra cui il mercato

Il Milan negli ultimi anni ha avuto un forte legame con la Spagna, che continua ancora oggi. Anzi, con l’acquisto di Alvaro Morata questo legame si è incrementato, l’ex Juve tornerà in Italia dopo l’esperienza all’Atletico Madrid.

Il club rossonero ha pagato la clausola da 13 milioni di euro e si è assicurato un centravanti dalle splendide qualità. La redazione di MilanLive.it ha contattato in esclusiva Mirko Calemme, giornalista di ‘AS’, per parlare proprio di Morata. Ma non solo, perché Calemme si è soffermato anche sulle trattative per i rinnovi di Theo Hernandez e Davide Calabria. E anche sull’affare legato ad Alex Jimenez, preso dal Real Madrid a titolo definitivo, anche se c’è una clausola di recompra. Uno sguardo è stato dato anche a Samu Chukwueze, desideroso di tornare ai livelli di Villarreal.

AS, le parole di Calemme su Theo Hernandez e Calabria

A che punto è il rinnovo di Theo Hernandez?

“Bisogna aspettare, perché al momento non sono arrivate indicazioni, il Milan ha avuto altre priorità sul mercato. Ha intenzione di sedersi e approcciare a questo tema, ma ci vorrà ancora tempo”.

Quali sono le reali cifre dell’affare Jimenez con il Real Madrid?

“Jimenez è costato circa 5 milioni di euro per il riscatto, ma come fa spesso il Real Madrid, bisogna stare attenti alla questione recompra, che si sono garantiti per un giocatore giovane che può esplodere. Nel 2025 o 2026 possono riprenderselo”

Cosa ne pensi dell’arrivo di Morata al Milan?

“Morata è un gran colpo, va a dare al Milan ciò che si era perso con l’addio di Giroud. In Serie A ha fatto sempre benissimo, si esalta perché sente la fiducia dell’ambiente, quella che non ha quasi mai in Spagna. Mi sembra un’operazione perfetta per entrambe le parti. E’ un giocatore che ha comunque dei numeri importanti, da sempre, portarlo a casa per meno di 15 milioni di euro, visto il mercato attuale degli attaccanti, non è per nulla scontato”.

Ti aspetti un rilancio di Chukwueze dopo le ottime cose viste al Villarreal? Il primo anno non è andato benissimo.

“Assolutamente sì. Chukwueze è un giocatore che non ha dimostrato quanto vale, lo ha fatto un po’ a sprazzi. Probabilmente avrà più spazio con Fonseca, lo si è visto nelle amichevoli, anche per come vuole giocare il Milan quest’anno credo che potremo tornare a vedere il vero Chukwueze. O almeno questa mi sembra l’intenzione dell’allenatore, che ne ha parlato bene e ha fiducia nel giocatore”.

Si tratta anche per il rinnovo di Calabria, in scadenza 2025. Sta per arrivare anche Emerson sulla fascia destra. Come procede il rinnovo del capitano?

“Calabria ha un grande legame con il Milan. Però è da qualche settimana che si parla del rinnovo e non si è ancora giunti a un avvicinamento sulla domanda e l’offerta. Vediamo, è una situazione ancora molto fluida. La volontà del giocatore è quella di restare, quindi capiremo nelle prossime settimane. Non c’è un avvicinamento sulle cifre di questo rinnovo, la trattativa è ancora un po’ bloccata”.