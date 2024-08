No ai soldi dell’Arabia per il Milan, la clamorosa rivelazione

Poteva andare a giocare nella Saudi Pro League, ma ha preferito indossare la maglia rossonera: il giocatore racconta cosa è successo.

Le vagonate di milioni provenienti dall’Arabia Saudita hanno spinto diversi calciatori dei campionati europei a trasferirsi in Medio Oriente. Il caso di Cristiano Ronaldo, che percepisce uno stipendio da circa 200 milioni di euro annui, è certamente il più eclatante. Ma sono diversi i suoi colleghi che hanno accettato le ricche offerte e che guadagnano cifre molto superiori rispetto a prima.

C’è anche chi, nonostante delle proposte particolarmente remunerative, ha scelto di non approdare nella Saudi Pro League. Qualcuno preferisce continuare a misurarsi nel calcio europeo, di tutt’altro livello, e provare a migliorare confrontandosi con giocatori che hanno gli stessi obiettivi. Anche se molti vanno in Arabia Saudita dicendo di essere stati attratti dal progetto, sappiamo bene che sono i soldi il motivo del trasferimento. Scelta legittima, ma che può portare a un “rilassamento” e far venire un po’ meno la fame di migliorarsi.

Saudi Pro League rifiutata, meglio il Milan: la rivelazione

Tra coloro che hanno detto no a delle offerte provenienti dall’Arabia Saudita c’è anche Samuel Chukwueze. L’esterno offensivo del Milan era finito nel mirino di alcune squadre, ma dopo l’avventura nel Villarreal aveva voglia di fare un salto in avanti nella sua carriera e ha scelto l’aspetto professionale a quello economico.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha anche specificato quanto avrebbe guadagnato se avesse detto sì al trasferimento nella Saudi Pro League: “Se i soldi fossero stati un problema, avrei firmato per l’Arabia Saudita. Un anno fa mi volevano. La mia mente era settata solo sul Milan. Non volevo andare da nessun’altra parte. Quei soldi se verranno, verranno. Stipendio? Più di 10 milioni netti a stagione“.

Chukwueze ha 25 anni, voleva rimanere in Europa e intende restarci ancora per diverse stagioni. Magari quando avrà superato i 30 anni considererà una eventuale proposta dal campionato saudita, ma adesso è focalizzato pienamente sul Milan. Vuole dimostrare che il club ha fatto bene a investire su di lui nel mercato estivo 2023, quando il suo cartellino è costato 20 milioni più 7-8 di bonus.

Stefano Pioli non sempre ha creduto in lui, invece Paulo Fonseca ci punta molto e si aspetta ottime prestazioni da parte sua. Il pre-campionato è stato abbastanza incoraggiante finora, vedremo se anche nelle partite ufficiali Samu saprà essere sufficientemente incisivo in fase offensiva e anche bravo a dare una mano nel momento di ripiegare difensivamente.