Casadei ha dato l’ok: ritorno in Serie A ad un passo

Verso il ritorno in Serie A Cesare Casadei con il centrocampista del Chelsea che non rientra nei piani di Maresca.

Passato dall’Inter al Chelsea nel 2022 per una somma intorno ai 20 milioni di euro, Cesare Casadei non è riuscito ad imporsi nel calcio inglese e sta valutando un ritorno in Serie A.

Talento dell’under 21, per il classe 2003 è tempo di mettersi in mostra e rilanciare la sua carriera. Enzo Maresca – nuovo allenatore del Chelsea – è alle prese con una rosa davvero troppo ampia ed ha inserito il giovane italiano nella lista dei cedibili nonostante lo abbia avuto a disposizione durante l’avventura sulla panchina del Leicester. Sono diverse le squadre che si sono interessate al cartellino dell’ex Inter che è stato accostato anche al Milan negli ultimi giorni anche se non ci sono state mosse ufficiali da parte dei rossoneri.

Calciomercato, Casadei è pronto a tornare in Serie A: ok del calciatore

Cesare Casadei avrebbe dato l’ok al ritorno in Italia ed in particolare al trasferimento al Bologna di Vincenzo Italiano. Il giovane talento piace molto al tecnico dei rossoblù che è convinto di poter utilizzare il giocatore in diversi ruoli del centrocampo.

L’infortunio di Lewis Ferguson (destinato a tornare a disposizione a novembre) impone al Bologna la ricerca di un centrocampista in grado di coniugare al meglio sia la fase difensiva che quella offensiva. L’ex calciatore dell’Inter piace molto ai rossoblu che sono già al lavoro con il Chelsea per cercare di trovare un’intesa per portare in rossoblu il giovane talento. Possibile che il colpo possa chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni.

Non manca però la concorrenza per il giovane centrocampista con Casadei che è finito nel mirino anche di Fiorentina, Lazio e Cagliari, pronte a trattare con il Chelsea per riportare in Italia il talento. Il giocatore però preferirebbe trasferirsi in rossoblù avendo la possibilità di disputare la Champions League mettendosi in mostra nella massima manifestazione continentale.

La speranza del Bologna è quella di chiudere l’affare prima della metà di agosto potendo mettere a disposizione di Italiano il nuovo centrocampista già in occasione dell’esordio in campionato contro l’Udinese (magari partendo dalla panchina). Con un contratto fino al giugno del 2028, il Chelsea valuta il cartellino del proprio centrocampista circa 12 milioni di euro con il Bologna che spera di portarlo in Emilia con un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni.