Firma arrivata, il Milan ha il suo bomber: è tutto fatto

Il Milan deve ancora completare la rosa e il primo colpo riguarda l’attacco: Furlani e Ibra lo hanno preso per alzare il livello qualitativo

La firma con i rossoneri è arrivata proprio in queste ore, con tanto di comunicato ufficiale. Uno step importante per la squadra, che finalmente potrà contare su un centravanti perfetto per la categoria.

Il Milan è sempre alla ricerca di un grande attaccante per completare la rosa di Paulo Fonseca. Per diverse settimane c’era stata la suggestione Fullkrug, ma poi il bomber tedesco ha preferito cedere alle lusinghe della Premier League, firmando per il West Ham. L’altro nome che circola ancora dalle parti di Milanello è quello di Tammy Abraham, per il quale la Roma continua a chiedere almeno 25 milioni. Una cifra che al momento i rossoneri non possono sborsare e che sta bloccando di fatto il mercato.

L’inserimento di alcune contropartite tecniche al momento non convince entrambi i club, che non riescono a trovare l’accordo sulle valutazioni. Si è fatto il nome di Calabria, Saelemaekers, Okafor e Musa, ma nessuno finora ha messo tutti d’accordo. Parallelamente al discorso numero 9 c’è poi da chiudere le trattative per Fofana ed Emerson Royal, già belle che impostate ma per cui manca l’ultimo step. Furlani e Ibrahimovic hanno il loro ben da fare, soprattutto perché da quest’anno bisogna allestire non una ma due squadre.

Il Milan ha scelto il bomber per la sua seconda squadra: tutto fatto per la firma

Il Milan, dopo la Juventus e l’Atalanta, è il terzo club italiano che avrà una squadra B. I rossoneri entreranno da quest’anno nel campionato di Serie C con il loro team Milan Futuro e sperano di poter far crescere i propri talenti proprio in quel campionato (vedi il promettente Camarda).

Se per il gruppo di Fonseca c’è difficoltà a trovare un vice Morata, per Daniele Bonera la ricerca è stata più semplice. Nell scorse ore è arrivata infatti la firma di Samuele Longo, che andrà a rinforzare la seconda squadra rossonera. L’annuncio e la presentazione ufficiale del classe ’92 è già avvenuta sui canali social del club, con tanto di nota e foto.

“AC Milan comunica di aver tesserato il calciatore Samuele Longo. Samuele, nato a Valdobbiadene il 12 gennaio 1992, di ruolo attaccante, ha maturato esperienze in diverse categorie fino giocare nei massimi campionati sia in Italia che in Spagna“. Poi nel post si legge ancora: “Samuele Longo entra a far parte della formazione Milan Futuro”.