@ML – Rinnovo Calabria, le ultime: la volontà del giocatore è chiara

Tiene banco in casa Milan il rinnovo di Davide Calabria, la volontà del giocatore è chiarissima e già messa in conto: le ultime

In casa Milan si guarda tanto al mercato in queste ultime tre settimane, ma anche e soprattutto ai rinnovi di contratto. Nello specifico, vanno discussi con attenzione quelli di Mike Maignan e Theo Hernandez. L’ad Furlani è stato chiaro, il club rossonero non ha intenzione di vendere e i due big resteranno.

Serve, però, uno sforzo a livello economico. Perché si tratta di due giocatori fondamentali per il Milan e perché, in seguito al rinnovo di Rafael Leao da 7 milioni di euro netti fino al 2028, per equilibri di spogliatoio dovranno essere proposte delle cifre abbastanza simili. Proprio le cifre dei rinnovi dei ‘titolarissimi’ del Milan generano discussione.

Perché oltre a Maignan e Theo Hernandez, va trovato l’accordo anche con Davide Calabria. Il capitano ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e percepisce 2 milioni di euro netti. Una cifra un po’ bassa se paragonata a quella degli altri, come per esempio Chukwueze, Loftus-Cheek e Pulisic che hanno un ingaggio da 4 milioni l’anno, così come Bennacer. La volontà di Calabria, però, è molto chiara e il Milan deve tenerla in considerazione.

Calabria ha tutta l’intenzione di restare al Milan

A parlare del futuro di Davide Calabria è stato il giornalista di ‘AS’ Mirko Calemme e lo ha fatto in esclusiva ai microfoni di MilanLive.it: “Calabria ha un grande legame con il Milan, però è da qualche settimana che si parla di rinnovo e non si è ancora giunti a un avvicinamento sulla domanda e l’offerta. Vediamo, è una situazione ancora molto fluida”.

Prosegue Calemme spiegando: “La volontà del giocatore è quella di restare, quindi capiremo nelle prossime settimane. Non c’è un avvicinamento sulle cifre di questo rinnovo, la trattativa è ancora un po’ bloccata”. Insomma, c’è ancora tanto da lavorare e nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità, probabilmente dopo la fine del mercato.

Calabria ha tutta la voglia del mondo di restare al Milan ed esserne il capitano. E’ chiaro che il club dovrà effettuare le dovute valutazioni dal punto di vista economica. Quel che è certo, è che la dirigenza sta cercando un nuovo terzino destro per sostituire l’infortunato Alessandro Florenzi. Il prescelto è Emerson Royal, che potrebbe anche mettere in discussione la titolarità di Calabria. Anche su questo si dovranno fare delle valutazioni. La palla passa al Milan.