Panchina a Sarri, il tecnico è pronto a dire sì

Maurizio Sarri può tornare in panchina, gli scenari sul futuro del tecnico che in passato era stato vicino al Milan

Negli ultimi anni, Maurizio Sarri è stato uno degli allenatori più importanti, capace di ottenere ottimi risultati su diverse panchine. Dopo la sua esplosione all’Empoli, il lungo ciclo al Napoli, l’Europa League vinta col Chelsea, lo scudetto con la Juventus, un’avventura alla Lazio con un secondo posto ma anche con polemiche assortite che hanno portato all’addio.

Hanno fatto rumore, a marzo, le dimissioni del tecnico toscano, che ha spiegato come la squadra non lo seguisse più. I biancocelesti sono passati poi attraverso un altro periodo turbolento, con la breve esperienza Tudor e un altro addio clamoroso, che ha portato all’avvento di Baroni. E mentre la Lazio cerca adesso di mettere le basi con ritrovata serenità per un nuovo ciclo, l’ex allenatore capitolino si guarda intorno per capire da dove ripartire.

Tempo fa, come si ricorderà, Sarri era stato accostato anche al Milan. In generale, gli estimatori in Italia non mancano, ma non soltanto, anche all’estero c’è chi guarda con favore al suo profilo. Anche se in avvio di questa nuova stagione non ci sono state piste concrete per un suo ritorno. Smentite dal diretto interessato le piste Bologna e Fiorentina, prima che queste ufficializzassero Italiano e Palladino, non sono decollate nemmeno delle ipotesi all’estero. Ora, potrebbero esserci in vista degli scenari interessanti.

Sarri, svolta rispetto al passato: le ultime sulla prossima panchina

Come tanti allenatori attualmente senza una squadra, Sarri sta seguendo le evoluzioni calcistiche di diverse società, le novità del mercato e tanto altro, per mantenersi aggiornato e al passo. Occhio all’ipotesi di una panchina in corsa per questa stagione.

Da questo punto di vista, l’orientamento del tecnico di Figline Valdarno sembra piuttosto cambiato. In passato, non avrebbe mai detto no a un subentro in corsa, ma ora le sue priorità sono diverse. Per cui, nel caso in cui ci fosse qualche progetto convincente, non esiterebbe ad accettare.

Da capire, dunque, quali squadre potrebbero vivere un avvio di stagione complicato e al di sotto delle attese, in Serie A come nei campionati esteri. Tutte ipotesi che a quel punto potrebbero vedere Sarri in lizza. Del resto, i risultati parlano per lui e descrivono un allenatore che quasi sempre è riuscito a fare molto bene con le rose a disposizione, portando le sue idee di gioco e riuscendo a esprimerle ad alti livelli.