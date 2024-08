Fofana si complica: il Milan vira sull’alternativa, colpo dalla Spagna

Dopo aver chiuso per Emerson Royal, il Milan è a lavoro per mettere le mani anche su un centrocampista. Non solo Fofana sul taccuino

La strategia del Milan fin qui ha portato il suo frutti. E’ vero che l’obiettivo principale Joshua Zirkzee non ha varcato i cancelli di Milanello, ma Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono stati bravi a chiudere per un centravanti esperto, come Alvaro Morata, capace di sostituire Olivier Giroud sia in campo che fuori.

Poi il Diavolo ha messo le mani anche su Pavlovic, andando a colmare quella lacuna rappresentata dal centrale mancino di difesa. Nelle scorse ore, poi, è arrivata la fumata bianca per Emerson Royal, di fatto alle condizioni del Milan. Nonostante la trattativa sia durata tantissimo, dunque, il club rossonero è riuscito comunque a centrare l’obiettivo di acquistare il terzino destro, obiettivo concreto da quando è iniziata la sessione di calciomercato. Discorso simili è quello legato a Youssouf Fofana. Il nome del francese è quello cerchiato in rosso per rafforzare la mediana. Il tira e molla con il Monaco, che nelle ultime settimane è tornata a chiedere una cifra fuori mercato, da 35 milioni di euro, ha reso impossibile chiudere l’affare. Il Milan d’altronde non ha alcuna intenzione di superare quota 20 milioni di euro. Il tempo ci dirà se anche in questo caso il Diavolo avrà avuto ragione o se bisognerà virare su altri obiettivi.

Calciomercato Milan, ecco Johnny Cardoso

Il Milan è chiaramente chiamato a guardare alle alternative. Fofana non è certo l’unico obiettivo del Diavolo e i nomi per il centrocampo sul taccuino di Geoffrey Moncada sono diversi. Così attenzione ai ritorni di fiamma e a profili mai tramontati del tutto.

Non è un segreto che il Milan sia sulle tracce di Johnny Cardoso. Si tratta di un giocatore americana, classe 2001, nato a Denville in New Jersey. Il 22enne è reduce da una buona stagione in Spagna con la maglia del Real Betis. Il calciatore, che diventerebbe il terzo elemento a stelle e strisce nella rosa di Paulo Fonseca, ha collezionato diciannove presenze con la maglia biancoverde, per un totale di oltre 1500 minuti. Nella sua carriera ha dimostrato di saper interpretare diversi ruoli, ma con il Betis ha giocato da mediano o in posizione un po’ più avanzata. Il suo valore è sui 25 milioni di euro