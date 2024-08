Fonseca ha convinto la dirigenza: decisione a sorpresa

Paulo Fonseca è rimasto molto colpito dalle prestazioni del giocatore nella tournée USA: l’allenatore portoghese ha convinto la dirigenza.

Probabilmente nemmeno il più ottimista dei tifosi milanisti poteva immaginarsi un precampionato così soddisfacente da parte degli uomini di Paulo Fonseca. Nonostante abbia incontrato alcune delle squadre più forti al mondo il Milan ne è uscito indenne: dopo la vittoria per 3-2 contro il Manchester City sono arrivati l’1-0 al Real Madrid di Carlo Ancelotti e il successo ai rigori contro il Barcellona dopo che i tempi supplementari erano terminati sul 2-2.

L’allenatore portoghese, almeno per ora, spazza via i dubbi della tifoseria, anche se ovviamente bisognerà vedere se sarà lo stesso Milan nelle partite che contano: già la prima gara di campionato contro il Torino, in programma a San Siro sabato 17 agosto, potrà dare qualche indicazione in più in tal senso.

Di sicuro finora a Fonseca si possono riservare solo elogi: non solo per le ottime prestazioni della sua squadra ma anche per aver dato fiducia a diversi giovani che hanno saputo ampiamente ripagarla. Tra questi c’è anche Lorenzo Torriani, impiegato come titolare in tutti i match di questa tournée estiva negli Stati Uniti.

Ha deciso Fonseca: nessun nuovo arrivo, si punta sul ragazzo

Con Maignan rientrato da pochi giorni dopo l’Europeo con la sua Francia e Sportiello fuori gioco per l’infortunio al tendine della mano, Fonseca si è affidato al classe 2005: mai scelta fu più azzeccata, dato che il giovane portiere si è reso protagonista di ottime prestazioni. Come affermato su X dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Milan è molto soddisfatto di Lorenzo Torriani e starebbe seriamente pensando di puntare sul ragazzo come secondo di Maignan in attesa del ritorno di Sportiello.

Ciò vuol dire che non arriverà un altro portiere in rossonero: pertanto la trattativa per Simone Scuffet è destinata a interrompersi. Nelle ultime settimane il Diavolo aveva portato avanti dei colloqui con il Cagliari per l’estremo difensore friulano, ma l’exploit di Torriani negli USA potrebbe aver convinto la dirigenza milanista a lasciar perdere.

Fonseca condivide questa linea.nche l’ex allenatore della Roma ritiene che promuovere Torriani come secondo sia il modo giusto per premiare quanto fatto vedere dal giovane portiere in questo precampionato. L’auspicio di tutti i tifosi del Milan è che dopo Donnarumma i rossoneri abbiano di nuovo in casa un grande talento.