Ribaltone totale, se ne va al Milan Futuro

Clamoroso ribaltone in casa Milan, può essere spostato al Milan Futuro: colpo di scena per i tifosi rossoneri

In un mercato non particolarmente scoppiettante per il Milan, le prossime settimane potrebbero riservare più di una sorpresa per i tifosi. In attesa di capire se il tanto sospirato centrocampista di qualità e quantità da mesi inseguito, un vero e proprio ribaltone per i rossoneri potrebbe arrivare tra i pali. Se il posto di Maignan sembrerebbe più sicuro che mai, con Sportiello confermato come vice (anche se al momento fermo ai box), la grande novità potrebbe arrivare alle loro spalle.

Il ballottaggio è a due, tra due ragazzi giovani, di talento e con un futuro davanti a sé roseo. Se fino a poche settimane fa sembrava certa la promozione di Lapo Nava nel ruolo di terzo portiere della prima squadra del Milan, oggi il figlio d’arte sembra aver perso posizioni nelle gerarchie, superato da Lorenzo Torriani.

Il portiere classe 2005 è riuscito infatti, con super prestazioni durante la tournée americana, a guadagnare la fiducia di tutti nell’ambiente, dall’allenatore Paulo Fonseca ai principali dirigenti. Con il risultato di scavalcare Nava e strappargli, con tutta probabilità, quel ruolo di terzo portiere non sempre ambitissimo dai portieri più giovani, ma di certo lusinghiero per chi ha vissuto l’intera gavetta tra le file rossonere.

Milan, ribaltone tra i pali: può finire al Milan Futuro

Una poltrona per due non è più solo il titolo per il classico natalizio della Vigilia per antonomasia, ma anche il riassunto di quel che sta accadendo in casa Milan alle spalle di Maignan e del rientrante Sportiello. Mai come nelle ultime settimane la lotta è diventata serrata tra Torriani e Nava, giovani di grande talento e con prospettive di crescita straordinarie.

Se inizialmente il figlio dell’indimenticabile Stefano sembrava nettamente in vantaggio, le prestazioni di Torriani in America sembrerebbero aver ribaltato le gerarchie, e in questo momento è probabile che alla fine il ruolo di terzo portiere possa essere affidato proprio a lui.

E Lapo? Per il giovanissimo rossonero, debuttante in Serie A lo scorso maggio contro la Salernitana, potrebbero aprirsi in questo caso le porte, è il caso di dirlo, del Milan Futuro. Di fatto sembra chiaro che chi tra i due guadagnerà il ruolo di terzo nella prima squadra lascerà all’altro il ruolo di primo nella squadra Under 23 rossonera.

Una svolta importante e che, a dirla tutta, potrebbe rappresentare anche una possibilità di crescita ulteriore. Far parte del gruppo della prima squadra è infatti un’occasione di maturazione, ma riuscire a giocare titolare, in un campionato complicato come quello della Serie C, potrebbe essere probabilmente anche più formativo.