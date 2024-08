I tifosi del Milan non stanno nella pelle: la foto fa sognare i rossoneri

Mentre si avvicina a grandi passi l’esordio in campionato del nuovo Milan targato Paulo Fonseca, i tifosi sognano per ‘colpa’ di una foto

C’è la situazione legata all’immediato presente del campione, sempre più nebulosa e passibile di clamorosi colpi di scena. C’è l’amicizia, quella vera, che lega un giocatore rossonero al suddetto fuoriclasse dal futuro incerto. Poi ci sono le dicharazioni dell’esterno rossonero, che ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ svelando un tentativo informale fatto per portare il compagno di nazionale a Milanello. E poi c’è una foto. Che forse vale più di mille parole.

I tifosi rossoneri hanno di che sognare mettendo insieme i pezzi sopra descritti di un puzzle che ancora deve essere composto. Ma facciamo i nomi, tanto per esser più chiari. Nelle ultime ore è diventata virale una foto che ritrae Samuel Chukwueze, l’attaccante del Milan, in compagnia di una delle stelle del calcio mondiale.

Il suddetto fenomeno, ancora in bilico tra una permanenza nel top club italiano e le sirene che accompagnano da mesi il suo destino, è sempre al centro di innumerevoli indiscrezioni di mercato. Ci sono i petroldollari dell’Arabia Saudita, già messi sul piatto 12 mesi fa. Ci sono le sterline inglesi ma anche i milioni del PSG a tentare l’attaccante nigeriano.

E poi potrebbe esserci un’altra clamorosa pista, che vedrebbe (almeno nei desiderata del compagno di nazionale) Victor Osimhen in procinto di vestire la maglia rossonera. Fantasie di mercato? Forse, ma l’istantanea diffusa sui social ha già scatenato i sogni dei tifosi rossoneri.

Chukwueze le prova tutte: la risposta di Osimhen

“Leao è uno dei top 3 della A e tra gli altri due c’è il mio amico Osimhen, che spero resti in Italia. Dove andrà Victor? Vorrei chiudere gli occhi, riaprirli e vederlo qui al Milan. Gli dico sempre: ‘Sicuro che non vuoi venire?’. E lui: ‘Samuel, sai che è difficile…’. Questo un passo dell’intervista che l’ex Villarreal ha concesso alla ‘Rosea’ e contenente l’aneddoto sull’attaccante del Napoli.

Inutile nascondersi: è molto difficile che la dirigenza rossonera trovi le risorse per accontentare le pretese del Napoli – si parla di oltre 100 milioni per il cartellino – e quelle dell’entourage del campione.

Tra l’altro sarebbe inevitabile scontrarsi con la giustificata reticenza del patron De Laurentiis a vendere il suo gioiello in Italia. E ad una diretta rivale per lo scudetto o corsa Champions che sia. Sognare però non costa nulla: chissà che Chukwueze non possa vestire i panni di un formidabile direttore sportivo in grado di mettere a segno il colpo del secolo…