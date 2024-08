Milan, prima da applausi: due ‘nuovi’ colpi per Fonseca

Così può cambiare il calciomercato del Milan. Il Diavolo si appresta a vivere le ultime settimane di trattativa con assoluta serenità

Ci ha messo un po’ a decollare il calciomercato del Milan, ma a poco giorni dal calcio d’inizio ufficiale, la rosa a disposizione di Paulo Fonseca è praticamente completa. La priorità era chiaramente l’acquisto di un attaccante che potesse raccogliere l’eredità di Olivier Giroud e il Diavolo dopo aver visto naufragare la trattativa per Zirkzee, ha puntato su Alvaro Morata.

Poi è arrivato Pavlovic, il centrale mancino che serviva per completare il reparto difensivo del tecnico portoghese, che dalle prossime ore potrà contare anche sul terzino destro. Non è forse il calciatore che i tifosi si aspettavano, ma Emerson Royal è stato fin dall’inizio dell’estate il primo obiettivo di Geoffrey Moncada per il ruolo di esterno basso. Di fatto, dunque, manca solo il centrocampista per completare il mercato, quel Fofana che sta tardando ad arrivare per le resistenze del Monaco, che vorrebbe ben 35 milioni di euro per un calciatore in scadenza fra poco meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2025. Così la trattativa vive una fase di stallo, ma il Diavolo sta considerando anche altri giocatori, in caso l’affare dovesse naufragare del tutto.

Si è detto e si è scritto, però, della possibilità di altri nuovi elementi, per completare ulteriormente la rosa e per renderla ulteriormente competitiva. Non è un segreto che sul taccuino del Milan ci siano anche Samardzic e Abraham, ma è evidente che per vederli in rossonero servirebbe la cessione di qualcuno.

Milan, due acquisti già in casa: Liberali e Jimenez non si fermano

Ma la domanda che molti tifosi si fanno è se i due giocatori siano veramente necessari. Jovic e Okafor possono, infatti, essere due alternative serie ad Alvaro Morata.

Per quanto riguarda il centrocampista offensivo, che di fatto giocherebbe da trequartista, diventando un’alternativa a Pulisic, la soluzione sarebbe anche in questo caso in casa. Stiamo chiaramente parlando di Liberali, che sta continuando a stupire tutti. Il giovanissimo italiano interpreta alla perfezione il ruolo e dopo aver incantato in America ha segnato il primo gol del Milan Futuro in un match ufficiale.

Fonseca è sempre più intenzionato a puntare su di lui. Il giovane fantasista si dividerebbe tra la squadra di Bonera e il Milan dei grandi, un po’ come farà Jimenez. Lo spagnolo è stato autore del secondo gol contro il Lecco, dimostrando che si può contare su di lui. Forse più di Terracciano sarà l’ex Real Madrid il vice Theo Hernandez. I giovani chiedono spazio e Fonseca si prepara a darglielo