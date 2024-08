Nome nuovo a centrocampo, il Milan all’assalto dell’ex Inter

Sfumato ormai quasi definitivamente l’arrivo di Youssouf Fofana, il club rossonero pensa all’ex enfant prodige dell’Inter: pista suggestiva

Da Adrien Rabiot a Youssouf Fofana per finire con Manu Koné, il nuovo obiettivo di Giorgio Furlani per rinforzare la linea mediana del roster rossonero. Questi sono solo alcuni dei centrocampisti accostati al Milan nelle ultime settimane, con la dirigenza alacremente impegnata a chiudere almeno un colpo da regalare al nuovo tecnico Paulo Fonseca.

L’ingaggio dei primi due francesi, sebbene per motivi diversi, sarebbe ormai definitivamente tramontato. La nuova pista che porta all’altro calciatore transalpino, messosi in luce lo scorso anno nelle fila del Borussia Mönchengladbach, è ancora giovane, come riportano le indiscrezioni di Sport Mediaset.

La valutazione di 15 milioni fatta dal club tedesco rientra nei parametri rossoneri, ma sul francese di origini ivoriane ci sarebbe già l’interesse di altre società teutoniche. Nonché quello di alcuni club della stessa Ligue 1. In attesa di capire se Furlani sferri l’attacco decisivo per il classe 2001, una nuova idea starebbe prendendo piede nella testa degli addetti al mercato del Diavolo.

Un ex giocatore dell’Inter, già trascinatore della squadra Primavera nello scudetto conquistato nel 2022 agli ordini del tecnico Crisrian Chivu, piace da matti. Protagonista, nell’estate del 2022, di un trasferimento all’estero che fece scalpore, il nativo di Ravenna sogna il ritorno in Serie A. Proprio il Milan, club rivale dell’Inter non solo relativamente al perimetro cittadino, potrebbe essere la sua clamorosa nuova destinazione.

Dal Chelsea al Milan: l’ex nerazzurro è la nuova idea del Diavolo

Classe 2003, pagato ben 15 milioni dal Chelsea in un’operazione che due anni fa fece parlare non poco, Cesare Casadei è uno dei migliori giovani prospetti del calcio italiano. Affermatosi anche in campo internazionale con un Mondiale Under 20 semplicemente sensazionale (ha giocato ogni singolo minuto della kermesse, risultando alla fine capocannoniere – lui che attaccante non sarebbe – nonché MVP della stessa), l’ancora 21enne è pronto a tornare in Italia.

Non che l’avventura inglese stia andando male, ci mancherebbe, ma lo spazio nella prima squadra dei Blues scarseggia. Dopo le esperienze in prestito al Reading e al Leicester, l’ex alfiere dell’Under 19 dell’Inter è stato definitivamente aggregato nel roster londinese nello scorso gennaio.

Solo 71′ in campo in 11 micro apparizioni totali è stato lo scarso bottino del centrocampista negli ultimi 6 mesi in maglia Chelsea. Troppo pochi per pensare che ci siano le premesse per una nuova stagione con un ruolo da protagonista nella considerazione dello staff tecnico. Sulle tracce di Casadei si sarebbe già mosso anche il Bologna, con l’ex compagno e amico di sempre (anch’egli ex nerazzurro) Giovanni Fabbian a spingere per un approdo in Emilia.

Il Milan ci pensa, cullando anche il gusto di fare uno sgarbo non da poco ai cugini: prendere Casadei, colui che avrebbe potuto rappresentare l’emblema del prodotto del vivaio portato in prima squadra, rappresenterebbe una sorta di vendetta per quel nervo scoperto di nome Hakan Calhanoglu…