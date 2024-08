Prenotato per il 2025, il Milan piazza il colpo in anticipo

Il Milan guarda già al 2025, primo colpo prenotato per il nuovo anno: il colpo di reni dei rossoneri sul mercato

Grande entusiasmo in casa Milan per la stagione che sta per iniziare. Il precampionato della squadra di Fonseca è stato brillante, in campo i rossoneri agli ordini del portoghese hanno mostrato già un discreto stato di forma e un gioco che promette bene. Ovviamente, si attendono le conferme dai primi match ufficiali, quelli che faranno veramente testo, ma le premesse sembrano piuttosto incoraggianti. E si attendono anche, finalmente, ulteriori rinforzi dal mercato.

Dopo gli arrivi di Morata e Pavlovic, il terzo rinforzo sarà Emerson Royal. Finalmente condotta in porto la lunga trattativa con il Tottenham per il laterale brasiliano, che va a puntellare la situazione in difesa. Milan che ovviamente non vuole fermarsi e adesso può passare a concentrarsi ad altri reparti. Mancano almeno un centrocampista e un attaccante, profili sui quali il club insisterà con forza nei prossimi giorni, per arrivare all’inizio del campionato con la squadra almeno sulla carta al completo.

Le quotazioni dei rossoneri stanno iniziando a crescere e se pure c’è stata qualche perplessità su quella che è sembrata in certi momenti una prudenza eccessiva da parte della società nelle trattative, i risultati ora iniziano a vedersi. E’ un Milan che potrebbe dire la sua in chiave scudetto, le rivali sono avvisate, a cominciare dall’Inter, che parte sempre in pole position ma sa che confermarsi non sarà semplice. Oltretutto, il Diavolo mette già le basi per il mercato del 2025.

Milan, per Fofana non è finita: nuovo assalto a gennaio

Per il momento, è stato rimandato l’assalto a Youssof Fofana, profilo ideale per il centrocampo ma per il quale il Monaco ha continuato a fare muro. Non è stato possibile trovare un’intesa tra la proposta milanista e le elevate richieste dei monegaschi, ma non è ancora finita.

Il Milan continuerà a seguire e monitorare la situazione molto da vicino. Qualora il Monaco non vendesse ad altri offerenti il suo giocatore entro la fine della sessione estiva, si potrebbe tentare un nuovo approccio a gennaio. A quel punto, con il giocatore a sei mesi dalla scadenza del contratto e che dal 1 febbraio potrebbe accordarsi a zero con chiunque, si farà leva sulla voglia del Monaco di monetizzare per strappare un accordo a cifre contenute.