Telefonata che cambia tutto, il Milan è pronto a chiudere il colpo

Il Milan sta cercando di accelerare sul mercato e per completare la rosa di Fonseca mancano un paio di colpi: uno può arrivare subito

Una telefonata potrebbe aver sbloccato la situazione e aver messo le cose nella giusta direzione. La trattativa non può essere definita semplice ma ora c’è sicuramente più fiducia. Siamo arrivati allo sprint decisivo.

Di certo ci si aspettava una maggiore celerità nel portare a termine alcune trattative in casa Milan. Fonseca ha potuto contare da subito sull’arrivo di Alvaro Morata (dopo le meritate vacanze post vittoria dell’Europeo) che ha preso il posto del partente Olivier Giroud. Poi con il passare delle settimane è stato definito anche il colpo Pavlovic, importante per donare solidità al reparto arretrato.

Il tecnico portoghese ha ancora bisogno almeno di altri due innesti: un centrocampista di grande sostanza e un terzino destro. L’infortunio di Florenzi non ha fatto altro che mettere maggiore pressione al lavoro di Furlani e Moncada, che ora non possono più differire l’acquisto.

Il nome individuato da mesi è quello di Emerson Royal, in uscita dal Tottenham e con il gradimento dell’allenatore rossonero. La cifra per portarlo in Italia dovrebbe aggirarsi attorno ai 16 milioni di euro più bonus e le visite mediche sono state fissate.

Mercato Milan, i rossoneri affondano il colpo

Per sbloccare invece la trattativa per Youssouf Fofana, è andata in scena nelle scorse ore una telefonata tra Moncada e il Monaco. Come specificato su X da Daniele Longo di Calciomercato.com, i buoni rapporti con il club transalpino stanno favorendo il dialogo, per arrivare ad una soluzione positiva per tutti. La richiesta continua ad essere di 25 milioni, mentre per ora il Milan si è spinto fino a questo momento ad un massimo di17 milioni.

Serve ancora uno sforzo per colmare definitivamente il gap, ma il fatto di aver ripreso a parlare della trattativa di sicuro è un aspetto positivo. Come riportato nei giorni scorsi anche da Fabrizio Romano, diverse squadre hanno provato ad inserirsi su Fofana, non ultima anche la Roma di De Rossi.

Per Il Diavolo il classe ’99 francese resta il preferito per prendere in mano il reparto centrale, con ai suoi lati Loftus Cheek e Reijnders. Vedremo se nelle prossime ore arriverà la tanto agognata fumata bianca, per potersi poi concentrare anche sull’arrivo eventuale di Tammy Abraham, proprio dalla Capitale.