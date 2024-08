Clamoroso Milan, cessione a sorpresa alla Juventus! I dettagli

Trattativa in corso tra il club rossonero e la Juventus per un giocatore: un’operazione di mercato che sta generando diverse discussioni tra le tifoserie.

Ci potrebbe essere un trasferimento sorprendente da Milano a Torino nei prossimi giorni. Le ultime indiscrezioni di calciomercato hanno rivelato uno scenario di cui non si era mai parlato nei giorni precedenti.

Nello specifico, ci riferiamo alla trattativa avviata dalla Juventus per l’ingaggio di Pierre Kalulu. Thiago Motta ha bisogno di un difensore centrale e, dopo che sono sfumati altri obiettivi, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è fatto avanti con il Milan e con l’entourage del giocatore. L’offerta è stata formulata e adesso bisognerà vedere quali sviluppi ci saranno.

Kalulu, trattativa Juventus-Milan: le ultime news

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Juve ha proposto un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 14 milioni e ulteriori 3 milioni di bonus. Un pacchetto complessivo da 20,5 milioni a cui aggiungere anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Il Milan considera solo offerte a titolo definitivo e di valore, perché Kalulu non è sul mercato. Ma non è neppure una prima scelta di Paulo Fonseca, che nelle gerarchie ha messo davanti altri difensori. Motivo per il quale il francese starebbe considerando la possibilità di trasferirsi alla corte di Thiago Motta, allenatore che a Bologna ha fatto esplodere Riccardo Calafiori e che alla Juventus potrebbe rilanciare lui.

Tanti tifosi rossoneri non sono convinti di questa operazione, non vorrebbero cedere Kalulu a una squadra rivale e soprattutto non vorrebbero farlo alle condizioni economiche che sono trapelate. Vero che l’ex Lione viene da una stagione molto travagliata a causa di alcuni infortuni che lo hanno tenuto per tanto tempo lontano dal campo, ma rimane un difensore dal grande potenziale. Con lui titolare a fianco di Fikayo Tomori il Milan ha vinto il suo ultimo Scudetto nel 2022.

Da non dimenticare neppure che, quando i rossoneri provarono a farsi avanti per Andrea Cambiaso nel 2023, la Juve chiese la bellezza di 25 milioni. Vedremo come deciderà di comportarsi la società rossonera. Molto dipende pure dalla volontà dello stesso Kalulu.

Motta può essere il tecnico giusto per riportare il francese ai suoi migliori livelli, cosa che contava di fare anche Fonseca prima della proposta bianconera. Il calciatore ha richieste pure fuori dalla Serie A, ma in questo momento la Juventus sembra essere in pole position. Le parti si potrebbero accordare per un prestito oneroso con obbligo di riscatto “condizionato”.