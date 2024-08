L’annuncio di Morata: “Decisione dolorosa”

Ecco l’annuncio di Alvaro Morata che ha sconvolto davvero tutti. L’attaccante ha preso una decisione dolorosa. Tifosi sotto shock

Come un fulmine a ciel sereno è arrivato l’annuncio di Alvaro Morata. Un annuncio che ha sconvolto proprio tutti i tifosi del Milan, ma non solo.

L’attaccante spagnolo ha così utilizzato i social per comunicare al mondo la sua separazione. Il messaggio, apparso su Instagram non lascia alcun dubbio: “Dopo un po’ di tempo di riflessione, Alice e io abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade. Una relazione meravigliosa e rispettosa in cui ci siamo amati e aiutati molto. Sono stati anni meravigliosi, il cui frutto sono stati i nostri quattro figli, che sono senza dubbio la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia.

Non inventate storie per un minuto di ribalta perché ripeto: non c’è stata nessuna mancanza di rispetto in nessun momento, solo tante continue incomprensioni che a poco a poco logorano le cose. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e una grande esperienza di apprendimento“. L’avventura in rossoneri di Alvaro Morata inizia dunque con la separazione da Alice Campello. Una coppia che ha fatto sognare i tifosi del Milan, ma non solo.

Milan, inizia l’avventura di Alvaro Morata in rossonero

La speranza di tutti i tifosi del Milan è che le vicende extra-campo lo condizionino il meno possibile. I segnali che erano da Milanello, però, sono più che positivi.

Chi sta vivendo l’attaccante spagnolo, racconta di un giocatore tirato a lucido e già pronto per giocare e guidare il Diavolo. Domani martedì 13 agosto, in occasione della sfida contro il Monza, valevole per il Trofeo Berlusconi, capiremo le reali condizioni di Alvaro Morata e se davvero è pronto per scendere in campo dal primo minuto già nel fine settimana per la partita contro il Torino, valevole per la prima giornata di Serie A. Domani nel frattempo ci sarà il primo vero bagno di folla dell’ex Atletico Madrid, che per la prima volta entrerà allo stadio San Siro da giocatore del Diavolo. In uno stadio che sarà pieno e l’entusiasmo non mancherà di certo. Con Morata ci saranno, poi, anche Pavlovic, e verosimilmente Emerson Royal, impegnato oggi con le visite mediche.