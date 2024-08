Ultima chance al Milan: se la giocherà al Trofeo Berlusconi

Nell’ultimo impegno prima dell’esordio in campionato l’ultima occasione per convincere Fonseca: altrimenti sarà addio al Milan

Un’estate caldissima in casa Milan e che per quel che concerne la sessione di calciomercato in corso, potrebbe chiudersi col botto. Per quanto concerne le entrate la priorità è sempre l’arrivo di un nuovo attaccante che si alterni con Morata: nel frattempo c’è un rossonero all’ultima chiamata per rimanere alla corte di Paulo Fonseca.

Il calcio estivo si avvia verso il suo naturale epilogo e l’ultimo appuntamento che i rossoneri dovranno affrontare, prima dell’esordio in campionato nell’anticipo di sabato sera contro il Torino, è il Trofeo Berlusconi. Un momento toccante e assai sentito dal popolo rossonero, nel ricordo del presidente che per decenni ha portato il ‘Diavolo’ sul tetto del mondo. Una serata memorabile in quel di San Siro – sono già stati venduti oltre 40mila biglietti – con il secondo amore del presidente che affronterà come l’anno scorso i rossoneri.

La sfida al Monza, l’ultima creatura rilanciata da Berlusconi, è dietro l’angolo. La squadra allenata ora dal grande ex Alessandro Nesta rappresenterà un test importante per Fonseca che valuterà le condizioni dei suoi e non solo. Indicazioni importanti in tal senso potrebbero arrivare anche per quel che concerne il calciomercato. Perché al di là di potenziali nuovi acquisti in casa Milan restano vive diverse possibili partenze entro fine mese. Ed una di queste è legata alla prestazione che fornirà contro i brianzoli.

Milan, ultima chiamata: deve convincere Fonseca

Martedì sera, prima dell’incontro, San Siro accoglierà in via ufficiale i due acquisti che hanno movimentato l’estate rossonera: Strahinja Pavlovic e soprattutto Alvaro Morata. Ma il Tempio del Calcio potrebbe anche salutare uno degli ultimissimi acquisti dell’era Cardinale.

Si parla di Noah Okafor, arrivato un anno fa a Milanello e che adesso rischia seriamente di finire nella lista delle cessioni last minute. Il talento svizzero non ha ancora convinto del tutto Fonseca, che non l’ha propriamente inquadrato (come già accaduto con Pioli) dal punto di vista tattico. Il 24enne ex Salisburgo se non dovesse fornire contro il Monza una prova degna di nota, potrebbe dunque avvicinarsi a grandi passi alla cessione. Resta sempre aperta una pista in particolare.

Quella dello scambio con Tammy Abraham, calciatore per cui Fonseca stravede e che in questo momento la Roma fatica nel voler cedere al ‘Diavolo’. L’inserimento nella trattativa di Okafor, calciatore assai gradito a De Rossi, potrebbe sbloccare l’affare permettendo al Milan di privarsi di un esubero di lusso e allo stesso tempo regalare il tanto atteso vice Morata all’allenatore portoghese. Staremo a vedere quale sarà il verdetto del campo.