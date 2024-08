Abbandonato Abraham, il Milan ha scelto il suo nuovo centravanti

Il Milan protagonista sul mercato. Abbandonata la pista che portava ad Abraham, il club punta a regalare a Fonseca un altro centravanti.

Piazzato il terzo colpo di mercato (Emerson Royal), il Milan è pronto a rituffarsi sul mercato allo scopo di regalare a Paulo Fonseca almeno altri due colpi di comprovata qualità. La lista della spesa, in particolare, comprende un centrocampista (Youssouf Fofana è il preferito) e un attaccante capace di contendere ad Alvaro Morata il ruolo di principale terminale offensivo della squadra. Fino a qualche giorno fa il mirino era puntato su Tammy Abraham ma, nelle ultime ore, sono emerse complicazioni che frustrano i piani di mercato del management rossonero.

In primis, i 30 milioni richiesti dalla Roma che mira ad inserire nell’affare l’obbligo di riscatto. Alla corsa, inoltre, si è iscritto il Bournemouth intenzionato a fare ancora shopping in Italia dopo aver acquistato dalla Juventus Dean Huijsen. Le ‘Cherries’, in particolare, sono alla ricerca di un adeguato sostituto di Dominic Solanke (appena passato al Tottenham) e nel mirino è finito proprio il 26enne, scivolato indietro nelle gerarchie di Daniele De Rossi ed invitato a trovarsi quanto prima una sistemazione alternativa.

Il Milan, alla luce dello scenario venutosi a creare, ha provveduto ad abbandonare la pista che conduceva al classe 1997 (autore di un gol ed un assist nella scorsa stagione) e a sondare piste alternative. Una di queste ad esempio, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, conduce ad Armando Broja escluso dal nuovo progetto del Chelsea, impegnato a sfoltire una rosa extra-large che, al momento, conta più di 40 effettivi.

Diverse le cessioni a cui stanno lavorando gli inglesi, compresa quella del 22enne albanese andato a segno appena una volta nell’ultima edizione della Premier League.

Milan, abbandonata la pista Abraham: i rossoneri hanno scelto un nuovo centravanti

Nonostante il magro bottino, il classe 2001 piace molto al Milan che, in sede di trattativa, proverà a prenderlo a condizioni agevolate. A fargli spazio in rosa sarà Luka Jovic, destinato a fare le valigie nonostante il recente rinnovo fino al 30 giugno 2025 e l’Europeo vissuto da protagonista. Il serbo risulta poco gradito a Fonseca, il quale vorrebbe avere a disposizione un centravanti maggiormente strutturato e capace di dialogare con i compagni.

Il Milan proverà ad accontentarlo il prima possibile, accelerando i contatti con la dirigenza dei Blues. Abraham, ormai, rappresenta un capitolo chiuso. Fonseca, intanto, chiede altri rinforzi: il solo Morata non basterà a rendere competitivo ai livelli più alti il reparto offensivo rossonero.