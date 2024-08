Chiesto lo sconto al Milan, i rossoneri valutano la cessione

Colpo di scena in arrivo per il mercato del Milan: un big può dire addio, occhio allo sconto richiesto alla dirigenza rossonera

Mancano poco più di due settimane alla chiusura della sessione estiva di calciomercato ed il Milan resta tra i club più attivi. La dirgenza di Via Aldo Rossi ha in mente le ultime operazioni per perfezionare la rosa di Fonseca e permettere al neo allenatore rossonero di competere su tutti i fronti, in primis lo Scudetto.

A tal proposito l’esito positivo della trattativa per l’approdo di Emerson Royal a Milanello è stato l’ennesimo segnale incoraggiante di una campagna acquisti intelligente, fatta di scelte oculate senza appesantire né il monte ingaggi né il budget a disposizione per l’estate. La firma di Alvaro Morata, attaccante di grande esperienza internazionale fresco di vittoria dell’Europeo con la sua Spagna, dice tutto. 13 milioni di euro pagati per la clausola dell’ex juventino che molto presto potrebbe ritrovarsi in compagnia di un altro centravanti, in grado di supportarlo e all’occorrenza rimpiazzarlo durante una stagione che si prospetta essere lunghissima e carica di impegni.

Che sia Tammy Abraham, pupillo di Fonseca, il prescelto per vestire la maglia rossonera? Questo non è ancora dato saperlo ma è certo che i dirigenti stanno lavorando a più soluzioni da portare avanti fino a fine mese. Una delle questioni più urgenti riguarda, parallelamente, le cessioni. Un capitolo che potrebbe portare in dote un addio stavolta pesante ma che potrebbe fruttare un’entrata corposa nelle casse del ‘Diavolo’: ecco di chi si tratta.

Dal Milan alla Premier League: addio scontato

L’acquisto di Strahinja Pavlovic è stato un investimento importante per la difesa, il Milan crede tanto nel serbo che affiancherà nell’undici titolare Fikayo Tomori. Un altro centrale, già accostato alle uscite, sembrerebbe nuovamente vicino a lasciare la Milano rossonera.

Parliamo di Malick Thiaw, che il Newcastle ha messo sulla sua personalissima lista della spese già da inizio estate. Il talento tedesco, classe 2001, nell’ultimo anno ha alternato gare sontuose a prestazioni altamente insufficienti. E nonostante la giovane età pare proprio che il suo futuro possa essere entro fine mese in Premier League. I ‘Magpies’ sono pronti a tornare alla carica e a chiedere uno sconto sui 40 milioni di euro richiesti dalla dirigenza milanista nelle scorse settimane. Se il Milan abbasserà, di poco, le pretese allora la cessione si avvierà spedita verso le firme nero su bianco.

I bianconeri sono pronti a mettere sul piatto non più di 35 milioni di euro per il cartellino dell’ex Schalke 04, arrivato a Milanello per poco più di 8 milioni di euro. Si tratterebbe, dunque, di una corposa plusvalenza che male non farebbe alle casse del Milan. Thiaw, 30 presenze ed 1 assist tra campionato e coppe nell’ultimo anno, vivrà giorni di grande attesa. Per capire se alla fine dovrà vestire ancora la maglia rossonera o se il suo futuro sarà alla corte di Eddie Howe.