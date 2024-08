La punta cambia maglia in Serie A: affare a sorpresa, lascia il Milan

Iniziano gli ultimi giorni della sessione estiva di mercato e il Milan deve compiere ancora alcuni movimenti sia in entrata che in uscita

Siamo entrati nella settimana in cui inizia ufficialmente la stagione del Milan e di molte altre squadre di Serie A visto che nel prossimo fine settimana partirà il nuovo campionato 2024/25. Nel primo turno di questo nuovo torneo il Milan affronterà sabato sera alle pre 20:45 il Torino e lo farà in casa, davanti al pubblico amico di San Siro. Sarà una sfida tra due nuovi allenatori per queste due squadre visto che sia Paulo Fonseca che Paolo Vanoli sono arrivati in estate in questi nuovi club.

La partenza per il Diavolo sarà da non sbagliare visto che nelle prime cinque giornate ci saranno anche le sfide a due big come Lazio e Inter, quindi non si possono perdere punti nelle gare in casa in questo avvio. Per riuscire a partire al meglio, Fonseca deve riuscire a creare un buon livello di gioco con il suo gruppo, sebbene manchino ancora degli innesti dal mercato. Mentre la società è a lavoro per trovare altri rinforzi, non deve smettere di pensare al mercato in uscita e qui ci sono novità.

Milan, due squadre di Serie A hanno chiesto informazioni per un attaccante rossonero: addio vicino

Nella rosa del Milan ci sono ancora alcuni giocatori che non rientrano nei piani del club e che per tale ragione dovrebbero partire entro la fine del mercato in modo da consegnare al nuovo allenatore Fonseca un organico senza malumori e con troppi elementi.

Tra questi calciatori che possono lasciare la formazione rossonera entro il 30 di agosto (data di chiusura del mercato di Serie A) c’è anche Chaka Traore, giovane attaccante di proprietà del Milan che pare un profilo molto interessante. L’ivoriano classe 2004 non è un vero e proprio esubero perché il club di via Aldo Rossi non vorrebbe perdere il controllo su di lui ma un prestito per fargli fare esperienza potrebbe essere una giusta soluzione.

Nelle scorse ore due formazioni di Serie A che lotteranno per non retrocedere, come Empoli e Venezia hanno bussato alla porta del Milan per chiedere informazioni su Traore. Una sua partenza da Milanello potrebbe quindi concretizzarsi entro la fine della sessione estiva di mercato sebbene vada prima trovato un accordo tra tutte le parti sulla formula di questo trasferimento dell’attaccante appena rientrato dal prestito al Palermo in Serie B.